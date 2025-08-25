English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CM Revanth Reddy Visits OU: నేడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. టెన్షన్.. టెన్షన్..

CM Revanth Reddy Visits Osmania University: తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ఎప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కాలు పెట్టలేదు. అంతకు ముందు ఎంతో మంది సీఎంలు కూడా ఈ ఓయూలో కాలు పెట్టలేదు. తాజాగా తెలంగాణ సీఎం అయ్యాకా రేవంత్ రెడ్డి తొలిసారి ఓయూను విజిట్ చేయబోతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 25, 2025, 10:33 AM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
5
Ap Free Bus Travel Updates
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
CM Revanth Reddy Visits OU: నేడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. టెన్షన్.. టెన్షన్..

CM Revanth Reddy Visits Osmania University: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్శిటీకి వెళుతున్నారు. దీంతో OUలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. నిరుద్యోగుల సమస్యలపై OU విద్యార్ధులు పోరాడుతున్న నేపథ్యంలో సీఎం  పర్యటనతో టెన్షన్‌ వాతావరణం ఏర్పడింది. BRSV విద్యార్ధి విభాగం నేతలు  సీఎం  పర్యటనను అడ్డుకుంటామని ప్రకటించారు. దీంతో  ఓయూలో టైట్ సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం సభ జరిగే ప్రాంతానికి వెళ్లే దారిలో ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆంక్షలు అమలుచేసి  ఓయూకి రావడం ఎందుకని ప్రశ్నిస్తున్నారు స్టూడెంట్స్. కాగా ఉద్యమాల ఖిల్లా OU కు  రెండు దశాబ్ధాల తరువాత ఒక సీఎం వెళ్ళడం ఆసక్తి కరంగా జరిగింది. 

గతంలో కేసీఆర్ సహా పలువురు ఉద్యమ నేతలు తమ ఉద్యమానికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని వాడుకున్నారు. అంతేకాదు తెలంగాణ నేతలు కాడి ఒదిలేసినపుడల్లా.. ఓయూలోని అన్ని సంఘాల  విద్యార్ధులు దగ్గరుండి ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించారు. పోలీసుల లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు. ఒంటి పూట భోజనం చేశారు. ఎన్నో సార్లు ప్రభుత్వం తమ ఉక్కె సంకెళ్లతో బంధించాలని చూసినా.. వాటికి ఎదురొడ్డి.. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఇచ్చేలా చేయడంలో కీలక భూమిక పోషించారు. 2009లో డిసెంబర్ 9 ప్రకటన ముందు కేసీఆర్ ను అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత నిమ్స్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశారు. అక్కడ ఆయన నిరాహార దీక్ష విరమిస్తే..ఓయూలో విద్యార్ధుల ఒత్తిడితో నిరాహార దీక్షను కంటిన్యూ చేయడంలో ఓయూ విద్యార్ధుల పాత్రను మరవ లేము. 

ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని స్థంభింపచేశారు.అటు తెలంగాణ ఉద్యోగులు కూడా ఈ ఉద్యమంలో పాలు పంచుకునేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. అలా సకల జనాల్లోకి తెలంగాణ ఉద్యమం బలంగా తీసుకెళ్లడంలో ఓయూ విద్యార్ధుల కృషి మరవలేనిది. ఏది ఏమైనా ఓయూ విద్యార్దలకు జడిసి అప్పట్లో ఈ క్యాంపస్ లో అడుగుపెట్టడానికి వైయస్ఆర్, రోశయ్య, కిరణ్ కుమార్ తో పాటు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇక్కడ అడుగుపెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఓయూలో వెళుతుండటంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. 

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

revanth reddy oucm revanth reddy to ouosmania universityTelangana Chief MinisterTelangana CM Revanth reddy

Trending News