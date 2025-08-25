CM Revanth Reddy Visits OU: నేడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. టెన్షన్.. టెన్షన్..

CM Revanth Reddy Visits Osmania University: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్శిటీకి వెళుతున్నారు. దీంతో OUలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. నిరుద్యోగుల సమస్యలపై OU విద్యార్ధులు పోరాడుతున్న నేపథ్యంలో సీఎం పర్యటనతో టెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది. BRSV విద్యార్ధి విభాగం నేతలు సీఎం పర్యటనను అడ్డుకుంటామని ప్రకటించారు. దీంతో ఓయూలో టైట్ సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం సభ జరిగే ప్రాంతానికి వెళ్లే దారిలో ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆంక్షలు అమలుచేసి ఓయూకి రావడం ఎందుకని ప్రశ్నిస్తున్నారు స్టూడెంట్స్. కాగా ఉద్యమాల ఖిల్లా OU కు రెండు దశాబ్ధాల తరువాత ఒక సీఎం వెళ్ళడం ఆసక్తి కరంగా జరిగింది.
గతంలో కేసీఆర్ సహా పలువురు ఉద్యమ నేతలు తమ ఉద్యమానికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని వాడుకున్నారు. అంతేకాదు తెలంగాణ నేతలు కాడి ఒదిలేసినపుడల్లా.. ఓయూలోని అన్ని సంఘాల విద్యార్ధులు దగ్గరుండి ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించారు. పోలీసుల లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు. ఒంటి పూట భోజనం చేశారు. ఎన్నో సార్లు ప్రభుత్వం తమ ఉక్కె సంకెళ్లతో బంధించాలని చూసినా.. వాటికి ఎదురొడ్డి.. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఇచ్చేలా చేయడంలో కీలక భూమిక పోషించారు. 2009లో డిసెంబర్ 9 ప్రకటన ముందు కేసీఆర్ ను అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత నిమ్స్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశారు. అక్కడ ఆయన నిరాహార దీక్ష విరమిస్తే..ఓయూలో విద్యార్ధుల ఒత్తిడితో నిరాహార దీక్షను కంటిన్యూ చేయడంలో ఓయూ విద్యార్ధుల పాత్రను మరవ లేము.
ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని స్థంభింపచేశారు.అటు తెలంగాణ ఉద్యోగులు కూడా ఈ ఉద్యమంలో పాలు పంచుకునేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. అలా సకల జనాల్లోకి తెలంగాణ ఉద్యమం బలంగా తీసుకెళ్లడంలో ఓయూ విద్యార్ధుల కృషి మరవలేనిది. ఏది ఏమైనా ఓయూ విద్యార్దలకు జడిసి అప్పట్లో ఈ క్యాంపస్ లో అడుగుపెట్టడానికి వైయస్ఆర్, రోశయ్య, కిరణ్ కుమార్ తో పాటు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇక్కడ అడుగుపెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఓయూలో వెళుతుండటంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
