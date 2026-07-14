/ముద్రగడ మృతికి తెలంగాణ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి.. కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు సంతాపం

Mudragada Padmanabham: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రిగా పనిచేసిన ఏపీలో సామాజిక ఉద్యమాలు నడిపిన మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మృతితో తెలంగాణ నాయకులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఉమ్మడి ఏపీలో నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా.. ఎంపీగా.. రెండు సార్లు మంత్రిగా పనిచేసిన ముద్రగడ మరణంపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రితోపాటు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నాయకులు ముద్రగడ కుటుంబానికి సంతాపం తెలియజేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
కేసీఆర్ సంతాపం
ముద్రగడ పద్మనాభం మరణంపై తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ సంతాపం ప్రకటించారు. నమ్మిన సిద్దాంతం కోసం రాజీలేని పోరాటం చేసిన నేత ముద్రగడ అని కొనియాడారు. ముద్రగడ మరణంపై సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ కేసీఆర్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. 'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన మాజీ మంత్రి, సీనియర్ రాజకీయవేత్త, కాపు ఉద్యమ నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం తీరని లోటు. పలుమార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై.. మంత్రిగా పనిచేసిన ముద్రగడ గొప్ప ప్రజా నాయకుడు. ముఖ్యంగా కాపు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం చేసిన కృషి గొప్పది' అని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ కొనియాడారు.
'భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను కాపులు, అనుబంధ కులాలకు అందించాలనే తపనతో.. తాను నమ్మిన సిద్దాంతం కోసం జీవితకాలం రాజీలేని పోరాటం చేసిన ప్రత్యామ్న్యాయ రాజకీయ వేత్త ముద్రగడ పద్మనాభం. వారి మరణం సామాజిక ఉద్యమాలకు తీరని లోటు. ఈ సమయంలో శోకతప్తులైన కుటుంబసభ్యులు, ముద్రగడ అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.
కేటీఆర్ సంతాప ప్రకటన
'కాపు ఉద్యమ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మరణవార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ప్రజలకు విశిష్ట సేవలందించిన ఆయన, కాపు సామాజిక వర్గ హక్కుల సాధన కోసం పోరాడిన నేతగా నిలిచిపోతారు. ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలకు, ముఖ్యంగా సామాజిక ఉద్యమాలకు తీరని లోటు. ఈ దుఃఖ సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు, అనుచరులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. భగవంతుడు వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని ప్రార్థిస్తున్నా' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంతాప ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం పట్ల కేసీఆర్ సంతాపం
నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం రాజీలేని పోరాటం చేసిన నేత ముద్రగడ
– బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన మాజీ మంత్రి, సీనియర్ రాజకీయవేత్త, కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం పట్ల తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత… pic.twitter.com/tZoWFNQfzU
— BRS Party (@BRSparty) July 14, 2026
హరీశ్ రావు సంతాపం
'మాజీ మంత్రి, సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, కాపు ఉద్యమ నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం మరణంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నా. ప్రజా జీవితంలో ఆయన తనదైన ముద్ర వేసి.. కాపు సామాజిక వర్గ హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరాడిన నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శాసనసభ్యుడిగా, మంత్రిగా ప్రజలకు సేవలందించిన ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం చిరస్మరణీయమైనది. ఆయన మరణం తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలకు తీరని లోటు. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ, వారి కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా'
- హరీశ్ రావు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి
తెలంగాణ సీఎం సంతాపం
'ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి, లోక్సభ మాజీ సభ్యుడు ముద్రగడ పద్మనాభం ఆకస్మిక మరణించడం తీవ్ర విచారం. శాసనసభ్యుడిగా, లోక్సభ సభ్యుడిగానే కాకుండా ప్రజా నాయకుడిగా సమస్యల పరిష్కారంలో ముందుండి పోరాడారు. ముద్రగడ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. ఆయన కుటుంబసభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులకు ప్రగాఢ సానుభూతి, సంతాపం తెలియజేస్తున్నా' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన చేశారు.
డిప్యూటీ సీఎం ప్రకటన
'ముద్రగడ మరణం రాజకీయ రంగానికి తీరని లోటు. ప్రజా జీవితంలో ముద్రగడ పాత్ర చిరస్మరణీయం. వెనుకబడిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం నిరంతర పోరాటం చేశారు. సామాజిక న్యాయం కోసం ముద్రగడ కృషి ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది. ఎమ్మెల్యే, మంత్రి, ఎంపీగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి. ముద్రగడ పోరాట స్ఫూర్తి చిరస్థాయిగా నిలుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు ప్రగాఢ సానుభూతి. ముద్రగడ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా'
- భట్టి విక్రమార్క, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి
'కాపు ఉద్యమ నాయకులు, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ.. వారి కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా'
- కవిత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ, తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు