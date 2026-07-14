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ముద్రగడ మృతికి తెలంగాణ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి.. కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు సంతాపం

Former CM KCR KTR Harish Rao Kavitha Tribute To Mudragada Padmanabham: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజకీయ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి చెందడంతో తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ సీఎం, కేసీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు, కేటీఆర్‌తో సహా పలువురు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 14, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:15 PM IST
ముద్రగడ మృతికి తెలంగాణ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి.. కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు సంతాపం
Image Credit: KCR Tribute To Mudragada Padmanabham (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ముద్రగడ పద్మనాభం మృతికి తెలంగాణ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి.. కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు సంతాపం
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