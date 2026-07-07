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ఒకటో తేదీన జీతాలు.. కాంట్రాక్ట్‌, ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు

Good News To Contract And Out Sourcing Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు వినిపించింది. ఉద్యోగులందరివి డిజిటలైజ్‌ చేయాలని.. ఆ తర్వాత ఒకటో తేదీకే జీతం చెల్లించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 07, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:14 PM IST
ఒకటో తేదీన జీతాలు.. కాంట్రాక్ట్‌, ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు
Image Credit: Telangana Contract EmployeesSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఒకటో తేదీన జీతాలు.. కాంట్రాక్ట్‌, ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు
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