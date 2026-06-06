Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Free Bus To Students: విద్యార్థులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు.. త్వరలో ఫ్రీ స్కూల్‌ బస్సు

Free Bus To Students: విద్యార్థులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు.. త్వరలో ఫ్రీ స్కూల్‌ బస్సు

Telangana CM Announces Good News To School Students Of Free Bus Transport: విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతున్న వేళ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. విద్యార్థులకు ఉచితంగా స్కూల్‌ బస్సులు నడుపుతామని ప్రకటించారు. బెంగళూరులో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ ప్రకటన చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 06, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:13 PM IST
Free Bus To Students: విద్యార్థులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు.. త్వరలో ఫ్రీ స్కూల్‌ బస్సు
Image Credit: Free Bus Transport To Students

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో సంచలనం.. ఏకంగా పోలీస్ శాఖలో 5 వేల ఉద్యోగాల
CM Revanth Reddy4 min ago
2
Corn Silk26 min ago
3
OG Movie43 min ago
4
Hyderabad47 min ago
5
Google Maps Without Internet1 hr ago