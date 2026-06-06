/Free Bus To Students: విద్యార్థులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు.. త్వరలో ఫ్రీ స్కూల్‌ బస్సు

Free Bus To School Students: వేసవి సెలవులు ముగిసిపోతున్న వేళ మళ్లీ విద్యాలయాలకు వెళ్లేందుకు విద్యార్థులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి విద్యార్థులకు భారీ వరం ప్రకటించారు. విద్యాలయాలకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తామని ప్రకటించారు. ఇళ్ల నుంచి స్కూళ్లకు ఉచితంగా బస్సులు నడిపించే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు ప్రకటన చేశారు. అంతేకాకుండా అవసరమైన చోట ఉచితంగా ట్యూషన్స్ కూడా ఏర్పాటుచేస్తామని తెలిపారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
బెంగళూరులో ఓ ప్రముఖ ఆంగ్ల మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సదస్సులో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ, రాష్ట్ర రాజకీయాలను ప్రస్తావిస్తూ.. అంతేకాకుండా తెలంగాణ పరిపాలన, విధానపరమైన నిర్ణయాలపై కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ క్రమంలో విద్యా శాఖ మంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి విద్యార్థులకు సంబంధించి రెండు ప్రకటనలు చేశారు. 'ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఉచితంగా స్కూల్ బస్ సదుపాయం అందిస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
సీక్రెట్ ఏమిటంటే
ప్రైవేటు పాఠశాలలు విజయవంతం కావడం వెనుక సీక్రెట్ ఏమిటంటే స్కూల్ బస్సులు అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. ఇంటి నుంచి విద్యార్థిని తీసుకుని పాఠశాలకు పంపించి.. తర్వాత మళ్లీ పాఠశాల నుంచి విద్యార్థిని ఇంటి నుంచి చేర్చే పనిని తాము చేయబోతున్నట్లు తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. 'ఉద్యోగులు, ఉన్నత వర్గాల పిల్లలు నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీకి వెళుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల్లలో ఒకటో తరగతి నుంచి మొదలుపెడుతున్నారు దీన్ని మార్చేందుకు మేం ప్రీ స్కూల్స్ను ప్రవేశపెడుతున్నాం' అని ప్రకటన చేశారు.
అన్నీ సౌకర్యాలు
'27 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉంటే 18 లక్షలు మంది పిల్లలు ఉన్నారు. 12 వేల ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉంటే వాటిలో 35 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు అత్యుత్తమ అర్హతలు ఎంఏ, పీహెచ్డీ చేసిన వారు ఉన్నా ప్రీ స్కూల్ లేకపోవడంతో పిల్లలు రావడం లేదు. ఎందుకంటే రవాణా సమస్య. ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం ఉండడంతో వారి మాదిరి పిల్లలకు రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తాం' అని వివరించారు. 'మేం కూడా రవాణా సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు పిల్లలకు టిఫిన్, మధ్యాహ్న భోజనం ఇస్తున్నాం' అని తెలంగాణ సీఎం వెల్లడించారు. పాఠశాల అనంతరం అవసరమైన చోట ఉచితంగానే ట్యూషన్స్ సౌకర్యం కల్పించే ఆలోచనలు చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. కార్పొరేట్ సంస్థలు సీఎస్ఆర్ నిధులతో ట్యూటర్లను నియమించి విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
స్నేహపూర్వక మ్యాచ్
'ప్రతిపక్షంగా పోరాడతాం. కేంద్ర ప్రభుత్వ వివక్షపై పోరాడతా. మా దగ్గర పెట్టుబడులకు అనుమతులు ఇచ్చే విషయంలో వాళ్లు గుజరాత్ వెళ్లి పెట్టుబడులు పెట్టమంటున్నారు. ఇది మేం ఎదుర్కొంటున్నాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పెట్టుబడుల సాధన విషయంలో పొరుగు రాష్ట్రాలతో స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ ఆడతామని పేర్కొన్నారు. మోదీ మహిళా రిజర్వేషన్ల పేరుతో రాజకీయ జిమ్మిక్కులు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపును మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుతో ముడిపెట్టడాన్ని తాము వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. పని చేసే దక్షిణాది రాష్ట్రాలను శిక్షించవద్దని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు.