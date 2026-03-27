Cm Breakfast Scheme For Telangana Schools: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు అన్ని చర్యలు చేపడుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులతోపాటు.. ఇంటర్ కాలేజీల్లో చదివే విద్యార్థులకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకాన్ని అమలు చేయనుంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అన్ని పాఠశాలలు, ఇంటర్ కాలేజీల్లో ఉదయాన్నే విద్యార్థులకు రోజుకో రకమైన అల్పాహారాన్ని అందజేయనున్నారు. ఇందుకోసం అధికారులు మెనూ సైతం రూపొందించారు. ఆరు రోజుల్లో ఐదు రకాల టిఫిన్లు విద్యార్థులకు అందించనున్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 26 వేల 178 వివిధ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారు 19 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. అయితే, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో చదివే విద్యార్థులకు అల్పాహారం రూపంలో పౌష్టికాహారం అందించాలని రేవంత్ సర్కార్ భావించింది. ఈ క్రమంలో సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ పేరుతో పథకాన్ని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. జూన్ 12 నుంచి దీనిని అమలు చేయనుండగా.. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకంకు సంబంధించి మెనూను రిలీజ్ చేశారు.
ఈ పథకం ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులందరికీ వర్తిస్తుంది. దీని ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందనున్నారు. విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా టిఫిన్ తినేందుకు వీలుగా రోజూ 45 నిమిషాల సమయం కేటాయించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ పథకం అమలు కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించింది. పాఠశాల విద్యార్థుల టిఫిన్ కోసం రూ. 540 కోట్లు, పాల కోసం రూ. 180 కోట్లు, ఇంటర్ విద్యార్థుల కోసం అదనంగా రూ. 56 కోట్లు కేటాయించారు.
తమిళనాడులో విజయవంతంగా అమలవుతున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం తరహాలోనే తెలంగాణలోనూ దీన్ని అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నారు. ఇటీవలే చెన్నై పర్యటనలో ఈ విషయాన్ని ఆయన ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ హామీకి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు అధికారులు మెనూ, విధివిధానాలను ఖరారు చేసి, వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమలుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
విద్యార్థులకు ఉదయాన్నే పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఏకాగ్రత పెరిగి.. విద్యా ప్రమాణాలు మెరుగవుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జూన్ 2న స్కూల్ రీ ఓపెనింగ్ రోజు నుంచే విద్యార్థులకు సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్కు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అయితే, జూన్ 12 నుంచి పూర్తిస్థాయిలో ఈ పథకాన్ని అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు.
బ్రేక్ఫాస్ట్ మెనూ ఇదే..
1. సోమవారం : దోశ, పాలు
2. మంగళవారం : మిల్లెట్ ఇడ్లీ, రాగి జావ
3. బుధవారం : పూరీ, పాలు
4. గురువారం : మిల్లెట్ ఇడ్లీ, రాగి జావ
5. శుక్రవారం : మిల్లెట్ ఉప్మా లేదంటే పొంగల్, పాలు
6. శనివారం : బోండా, రాగి జావ
