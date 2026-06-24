/తుంగభద్ర జలాలపై తెలంగాణ హక్కుల విషయంలో కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలి: తెలంగాణ సీఎం

Tungabhadra River: తుంగభద్ర జలాలపై తెలంగాణ హక్కుల కోసం కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కోరారు. తుంగభద్ర నుంచి తెలంగాణకు రావాల్సిన 15.9 టీఎంసీల వాటా జలాలు పూర్తిగా అందడం లేదని గుర్తుచేశారు. తుంగభద్రలో తెలంగాణ వాటా జలాలు ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రస్తుతం తుంగభద్ర నదిలో 5-6 టీఎంసీలకు మించి తెలంగాణకు దక్కడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయానికి తుంగభద్ర బోర్డును పటిష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
కీలక సమీక్ష
రేపు తుంగభద్ర డ్యామ్ గేట్ల ప్రారంభోత్సవం కార్యక్రమంలో కర్ణాటక, ఏపీ ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి పాల్గొంటున్న నేపథ్యంలో తుంగభద్ర జలాలపై హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక సమీక్ష చేసింది. తుంగభద్ర జలాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడంపై జలసౌధలో తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు, ఆర్డీఎస్, అంతర్రాష్ట్ర నదీ జల వివాదాలపైన ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేశారు. ఆర్డీఎస్ కింద 75 గ్రామాలు, 83,987 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని.. ఆర్డీఎస్ ఆనకట్ట భద్రతపై అత్యవసర చర్యలు చేపట్టాలని తెలంగాణ సీఎం ఆదేశించారు.
నీటి మళ్లింపు
'ఆర్డీఎస్ ఆధునికీకరణకు తెలంగాణ ఇప్పటికే రూ.59 కోట్లు డిపాజిట్ చేసినా పనులు పెండింగ్. ప్యాకేజీ-1, 2 పనులు వెంటనే ప్రారంభించాలని నిర్ణయం. రేపు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సమక్షంలో జరిగే మూడు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల సమావేశంలో అంశం ప్రస్తావన. తెలంగాణ వైపు పూడిక పేరుకుపోవడంతో నీటి మళ్లింపు దెబ్బతింటోంది' అని సమావేశంలో అధికారుల నివేదిక ఇచ్చారు. 2004 నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సులు అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వినతిపత్రం ఇచ్చారు.
తుంగభద్ర ఎత్తిపోతల పథకం
కర్ణాటక సహకారంతో పూడికతీత చేపట్టాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. తుంగభద్ర ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా అదనపు నీటి వినియోగ అవకాశాలపై సీఎం ఆదేశాలు ఇచ్చారు. తుమ్మిళ్ల రెండో దశ పనులు వేగవంతం చేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశించారు. మల్లమ్మకుంట బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ సామర్థ్యం పెంచాలని రేవంత్ సూచించారు. 'తుంగభద్ర నుంచి మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నికర వాటా జలాల వినియోగానికి.. భాగస్వామ్య రాష్ట్రలతో సమన్వయ సాధనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు.
తెలంగాణకు హక్కుగా
'తుంగభద్ర డ్యామ్, నది ప్రవాహం నుంచి తెలంగాణకు హక్కుగా 15.9 టీఎంసీల నీరు రావాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు ఐదారు టీఎంసీలకు మించి రావడం లేదని ముఖ్యమంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్డీఎస్ కింద జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో దాదాపు 75 గ్రామాల్లో 83,987 ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరు అందాల్సి ఉంది' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. 'మూడు రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం ఉండడంతో కేంద్ర జల సంఘం ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక నీటి వాటాల సమర్ధ వినియోగానికి కేంద్ర జల సంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) సారథ్యంలో తుంగభద్ర బోర్డును పటిష్టం చేయాలి' అని కోరారు.
రాజోలి బండ డైవర్సన్ కెనాల్
ఆర్డీఎస్ ఆనకట్టు ప్రమాదకరంగా మారిందని, భద్రత దృష్ట్యా చేపట్టాల్సిన పనులను అత్యవసరంగా గుర్తించాలని తెలంగాణ సీఎం కోరారు. రాజోలి బండ డైవర్సన్ కెనాల్ ఆధునికీకరణకు సంబంధించి ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.59 కోట్లు డిపాజిట్ చేసిందని.. పనులు ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదని గుర్తుచేశారు. ప్యాకేజీ 1, 2 పనులు ఇప్పటికీ చేపట్టలేదని, ప్యాకేజీ 3, 4 పనులు మాత్రం పూర్తి అయ్యాయని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. నిలిచిపోయిన మొదటి రెండు ప్యాకేజీల పనులు వెంటనే చేపట్టాలని రేపు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి ఆధ్వర్యంలో ముగ్గురు సీఎంలతో జరిగే సమావేశంలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించాలని నిర్ణయించారు. తుంగభద్ర ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా సాధ్యమైనంత నీటిని వినియోగించుకునే ప్రత్యామ్నాయాలు పరిశీలించాలని అధికారులను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.