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తుంగభద్ర జలాలపై తెలంగాణ హక్కుల విషయంలో కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలి: తెలంగాణ సీఎం

Tungabhadra Water: తుంగభద్ర నదీ జలాల వ్యవహారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. తుంగభద్ర జలాలపై తెలంగాణ హక్కుల కోసం కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. తుంగభద్రలో తెలంగాణ వాటా జలాలు ఇవ్వాలని కోరారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 24, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:50 PM IST
తుంగభద్ర జలాలపై తెలంగాణ హక్కుల విషయంలో కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలి: తెలంగాణ సీఎం
Image Credit: Tungabhadra WaterSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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