Kamareddy Floods: కామారెడ్డి వరద బాధితులకు ముఖ్యమంత్రి భరోసా.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు

Telangana CM Key Orders To Officials On Kamareddy Floods: ఎప్పుడూ రానంత వరద కామారెడ్డి జిల్లాలో వచ్చిందని.. ప్రభుత్వం కచ్చితంగా ఆదుకుంటుందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో వరదలు బీభత్సం సృష్టించడంతో ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 4, 2025, 06:15 PM IST

Kamareddy Floods: కామారెడ్డి వరద బాధితులకు ముఖ్యమంత్రి భరోసా.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు

Kamareddy Flood Relief: 'వరద నష్టం ఎక్కువగా జరగకుండా అప్రమత్తమై సరైన సమయంలో స్పందించి చర్యలు చేపట్టిన అధికారుల కృషిని అభినందిస్తున్నా. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం వివిధ శాఖలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. క్లిష్ట పరిస్థితుల నిర్వహణ సమయంలో శాఖల మధ్య సమన్వయం ఉండాలి. జిల్లా కలెక్టర్లు వివిధ శాఖలన్నింటితో సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించండి. సమస్య వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలకు అతీతంగా మానవత్వంతో వ్యవహరించాలి' ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. సమీక్షా సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Balakrishna: 'నేను ఇంకా హీరోగా ఎదగాలి.. నాన్న స్థాయికి చేరాలి..' బాలకృష్ణ

'రాబోయే 15 రోజుల్లో మరోసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తా. నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి ఇంచార్జ్ మంత్రి సీతక్క ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. ప్రజాప్రతినిధులు తమ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన సమస్యలను సమీక్షలో మంత్రి సీతక్క దృష్టికి తీసుకెళ్లండి. నిబంధనల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ నిధిని రాబట్టుకోవాలి. భవిష్యత్‌లో ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా శాశ్వత ప్రణాళికలు రూపొందించాలి' అని సీఎం తెలిపారు.

Also Read: Samantha: సమంత షాకింగ్‌ కామెంట్లు.. 'షూటింగ్‌లో నేను ఒక్కత్తే.. చుట్టూ 500 మంది మగవాళ్లు ఏం చేశారో తెలుసా?

కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇటీవల వరదలు బీభత్సం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గాలను ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా దెబ్బతిన్న పంటలు, వంతెనలు, రహదారులు, ప్రాజెక్టులను ముఖ్యమంత్రి గురువారం ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం లింగంపేట్ మండలంలో పర్యటించారు. లింగంపల్లి ఖుర్ద్ వంతెన (కేకే వై హైవే)ను సందర్శించి, అక్కడ తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేయడం కాకుండా శాశ్వత వంతెన నిర్మాణానికి అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం బుర్గిద్ద వద్ద రైతుల పొలాలను పరిశీలించిన తర్వాత మహిళా రైతులతో మాట్లాడారు. పంట నష్టంపై రైతుల సమస్యలు విని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో సహాయం చేస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గానికి ప్రత్యేక నిధుల ప్యాకేజీ మంజూరు చేసి దెబ్బతిన్న రహదారులు, వంతెనలు, మౌలిక వసతులు పునరుద్ధరించాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే కోరారు.

Also Read: Chandrababu: స్థానిక సంస్థలకు ఊతమిస్తాం.. వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తాం

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KamareddyRevanth Reddyflood reliefKamareddy districtHeavy Rains

