SLBC Works: ఎస్‌ఎల్‌బీసీపై తెలంగాణ సీఎం కీలక ఆదేశాలు.. ఒక్క రోజు ఆలస్యం కావొద్దు

Telangana CM Push up SLBC Works: టన్నెల్‌ కూలి దాదాపు 8 మంది మృతి చెందిన తీవ్ర విషాద సంఘటన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేల్కొంది. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ పనులపై అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. త్వరితగతిన పనులు చేయాలని ఆదేశించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 4, 2025, 09:27 PM IST

SLBC Works: ఎస్‌ఎల్‌బీసీపై తెలంగాణ సీఎం కీలక ఆదేశాలు.. ఒక్క రోజు ఆలస్యం కావొద్దు

SLBC Project: తెలంగాణలో తీవ్ర విషాదం నింపిన ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల పనులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేల్కొని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 22వ తేదీన ఎస్‌ఎల్‌బీసీ సొరంగం కూలి 8 మంది మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ తీవ్ర విషాద సంఘటన జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేశారు. ప్రాజెక్టు పనులపై సమీక్ష అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Also Read: Ganesh Immersion: ఎల్లుండి నగరంలో భారీ ఆంక్షలు.. హైదరాబాద్‌ నిమజ్జనం రూట్‌మ్యాప్‌ ఇదే!

ఎస్‌ఎల్‌బీసీ సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం అధికారులతో చర్చించి అధికారులకు పలు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ పనులు ఒక్క రోజు కూడా ఆలస్యం కావడానికి వీలు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ కేవలం నల్గొండ జిల్లా కే కాదు తెలంగాణ అత్యంత కీలకమని ప్రకటించారు. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా నీళ్లు ఇవ్వడానికి ఎస్‌ఎల్‌బీసీ అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. శ్రీశైలం నుంచి అక్కంపల్లి రిజర్వాయర్ వరకు ఉన్న సమస్యలపైన తక్షణమే సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.

Also Read: Balakrishna: 'నేను ఇంకా హీరోగా ఎదగాలి.. నాన్న స్థాయికి చేరాలి..' బాలకృష్ణ

అటవీ శాఖ అనుమతులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. 2027 డిసెంబర్‌ 9లోగా ఎస్‌ఎల్‌బీసీని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం నిర్దేశించారు. డిసెంబర్ 9, 2027న తెలంగాణ ప్రజలకు ఎస్‌ఎల్‌బీసీ అంకితం చేయాలని తెలిపారు. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ పనులకు గ్రీన్ ఛానల్‌లో నిధులు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించారు. సొరంగం పనుల కోసం కాంట్రాక్టు సంస్థ జేపీ అసోసియేట్స్ అన్ని పరికరాలను సిద్ధం చేసుకోవాలని చెప్పారు. కాంట్రాక్టు సంస్థ ఒక్క రోజు పనులు ఆలస్యం చేసినా ఒప్పుకోనని తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. సొరంగం తవ్వకంలో సింగరేణి నిపుణుల సేవలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ పనులకు నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా జరగాలని చెప్పారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎస్‌ఎల్‌బీసీ పూర్తి కావాలని పనులు ఆగడానికి వీలు లేదని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. త్వరలో భారీ కానుక

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Srisailam Left Bank CanalSLBC ProjectSLBC tunnel collapseHyderabadSecretariat

