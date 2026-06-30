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ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రైతులు వ‌ర్షాలకు తగ్గట్టు పంటలు వేసుకోవాలి: తెలంగాణ సీఎం

Rythu Bharosa Amount Into Farmers Bank Accounts: తాను ఉన్న‌ది ఉన్న‌ట్లు చెపుతానని.. చేసేది చెబుతానని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. కిరీటాలు పెట్టుకోవాలి, వ‌జ్ర వైడూర్యాలు సంపాదించాల‌ని తనకు లేదని.. ప‌ద‌వీ శాశ్వ‌తం కాదని స్పష్టం చేశారు. మాట శాశ్వ‌తం.. మాట కోసం ఎంత‌కైనా నిల‌బ‌డ‌తాడనని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:11 PM IST
ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రైతులు వ‌ర్షాలకు తగ్గట్టు పంటలు వేసుకోవాలి: తెలంగాణ సీఎం
Image Credit: Telangana Rythu BharosaSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రైతులు వ‌ర్షాలకు తగ్గట్టు పంటలు వేసుకోవాలి: తెలంగాణ సీఎం
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