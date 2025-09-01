English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana: మరి కాసేపట్లో గవర్నర్ దగ్గరకు అఖిల పక్షం..

Telangana: కాసేపట్లో  రాష్ట్ర మంత్రులు , కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు రాజ్‌ భవన్‌కు వెళ్ళనున్నారు.  బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ల అమలు  అంశంపై  గవర్నర్‌ను కలవనున్నారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 1, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
5
BSNL Rs 151 Plan
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
Telangana: మరి కాసేపట్లో గవర్నర్ దగ్గరకు అఖిల పక్షం..

Telangana:స్థానిక సంస్థల్లో ఉన్న 50శాతం  రిజర్వేషన్ల నిబంధనను ఎత్తివేయాలని కోరనున్నారు.  రిజర్వేషన్లను పెంచుతూ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టిన పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం సవరణ బిల్లు ఏకగ్రీవ ఆమోదం పొందింది. ఈ విషయాన్ని గవర్నర్‌ తెలిపి సభ అభిప్రాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరనున్నారు.  ఈ క్రమంలోనే బీసీలకు రిజర్వేషన్ల పెంపు బిల్లును ఆమోదించాలని గవర్నర్‌ను కోరనున్నారు. గవర్నర్‌తో సమావేశానికి హాజరుకావాలని కోరుతూ బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ, ఎంఐఎం, సీపీఐ పక్ష నేతలకు ప్రభుత్వం లేఖలు రాసింది. ఆ లేఖలను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ఆయా పార్టీల నేతలకు స్వయంగా అందజేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

బీఆర్‌ఎస్‌ తరఫున ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్‌ అందుబాటులో లేకపోవడంతో కేటీఆర్‌కు, బీజేపీ పక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వరరెడ్డికి, ఎంఐఎం తరఫున ఎమ్మెల్యే బలాలకు, సీపీఐ పక్ష నేత కూనంనేని సాంబశివరావుకు అందించారు.ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్‌, కొండా సురేఖ, వాకిటి శ్రీహరి, ప్రభుత్వ విప్‌లు ఆది శ్రీనివాస్‌, బీర్ల అయిలయ్య, బీసీ ఎమ్మెల్యేలు గవర్నర్‌ను కలవనున్నారు. కాగా స్థానికంగా జరిగే ఎన్నికలపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారంరాష్ట్రాలకు ఉందని మంత్రి పొన్నం వెల్లడించారు. 

న్యాయపరంగా అన్ని విషయాలను తెలుసుకునే స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్‌ కల్పించాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చామన్నారు. అఖిలపక్ష నేతలతో సోమవారం గవర్నర్‌ను కలిసి.. ఈ విషయంలో సభ్యులందరూ ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్న విషయం వివరిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న బలహీన వర్గాలకు చెందిన మేధావులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాన్ని గుర్తించాలన్నారు. బీసీలకు 42 రిజర్వేషన్‌ కల్పించే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. శాసనసభ లాబీల్లో ఆదివారం పొన్నం మీడియాతో చిట్‌చాట్‌గా మాట్లాడారు. 

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Congress Leaders met Governortelangana governor jishnu dev varmaJishnu Dev VarmaTelangana Cabinet mlas meet governor

Trending News