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రేవంత్ ఆధ్వర్యంలో వెయ్యి రోజులు పాలన పూర్తి.. ప్లస్‌లు మైనస్‌లు ఇవే..

CM Revanth Reddy Completed 1000 Days: ఆశలు...ఆకాంక్షల మధ్య తెలంగాణ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టి ఈ మధ్యనే వెయ్యి రోజులు పని దినాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. ప్రజాపాలనను సమర్థవంతంగా సాగిస్తున్నామనే సంతృప్తితో రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. ప్రతిపక్షాలనుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంటూ...ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు అందించడంలో రేవంత్ రెడ్డి సక్సెస్ అయ్యారు. ప్రజాపాలనాధినేతగా  ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలన అందిస్తున్నానని పలు వేదికల్లో రేవంత్ రెడ్డి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో సాగిన రేవంత్ రెడ్డి పాలన, అమలవుతున్న ప్రభుత్వ పథకాలు.. పాలనాతీరుపై ప్లస్‌లు మైనస్‌లు మీ కోసం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 03, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:23 PM IST
రేవంత్ ఆధ్వర్యంలో వెయ్యి రోజులు పాలన పూర్తి.. ప్లస్‌లు మైనస్‌లు ఇవే..
Image Credit: CM Revanth Reddy (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రేవంత్ ఆధ్వర్యంలో వెయ్యి రోజులు పాలన పూర్తి.. ప్లస్‌లు మైనస్‌లు ఇవే..
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