1000 Days Ruling: తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలనలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంచలనాత్మక నిర్ణయాలు కొన్ని తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ పథకాల అమలు...ప్రజావిశ్వాసం చూరగొన్నాయి. విపక్షాలనుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంటూ సమర్థవంతంగా పాలన అందించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రయత్నించారు. తెలంగాణ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం ఎన్నికల హామీని అమల్లోకి తీసుకురావడంతో మహిళల నుంచి ఆశీర్వాదాలు అందుకున్నారు. మహాలక్ష్మీ పథకం కింద మహిళలకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉచితంగా ప్రయాణించే సదుపాయం కల్పించారు. మహాలక్ష్మి పథకంతో మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం ద్వారా మహిళలకు రూ.11 వేల కోట్ల ప్రయాణ వ్యయాన్ని ప్రభుత్వమే భరించింది.
కొత్త రేషన్ కార్డులు..
తెలంగాణలో పేదలకు కొత్తగా రేషన్ కార్డులు ఇస్తామన్న ఎన్నికల హామీని నిలబెట్టుకున్నారు. తెలంగాణలో ప్రజాపాలన పేరుతో గ్రామగ్రామాన దరఖాస్తులను స్వీకరించి అర్హులైన పేదలకు కొత్తగా 15 లక్షల కుటుంబాలకు రేషన్ కార్డులు మంజూరు చేశారు. అంతేకాదు….రేషన్ షాపుల ద్వారా ఖరీదైన సన్నబియ్యం పంపిణీచేసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. పౌర సరఫరాల మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి సన్నబియ్యం పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టారు. రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారుల ఇండ్లల్లో సన్నబియ్యంతో చేసిన భోజనాన్ని మంత్రులు, అధికారులతో కలిసి స్వీకరించి ప్రజలను ఆకట్టుకున్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తరఫున రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులందరికీ స్మార్ట్ కార్డులను అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రజా పాలన కార్యక్రమంలో దరఖాస్తులను స్వీకరించిన ప్రభుత్వం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 53 లక్షల మంది మహిళలను ఎంపికచేసి 200 యూనిట్లలోపు విద్యుత్తును వినియోగించే కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్తు అందిస్తూ మహాలక్ష్మీ పథకం కింద జీరో బిల్లులను అందించారు.
రుణ మాఫీ..
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతులకు రెండు లక్షల రూపాయలలోపు రుణాన్ని మాఫీచేస్తామని ఇచ్చిన ఎన్నికల హామీని అమలు చేయడంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర కసరత్తుచేశారు.అధికారంలోకి వచ్చిన తక్షణమే రుణమాఫీ చేస్తామని మాట ఇచ్చినప్పటికీ … ఆర్థికపరమైన సమస్యలతో అమలు చేయడంకోసం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. బ్యాంకర్లతో సమావేశమైన రుణమాఫీకి చర్యలుతీసుకుని దశలవారీగా రెండులక్షల రూపాయల వరకున్న రుణాలను మాఫీచేశారు. సాంకేతికపరమైన ఇబ్బందులతో చాలామంది రైతులకు రుణమాఫీ పథకం అమలు దరిజేరలేకపోయింది. దీంతో చాలా గ్రామాల్లో రైతులు రుణమాఫీ కోసం ఆందోళనకు దిగారు. అధికారులు చొరవతీసుకుని సాంకేతిక పరమైన సమస్యలను పరిష్కరించి, రుణమాఫీ చేశారు. రూ.2 లక్షల వరకు పంట రుణాల మాఫీ పథకంతో రూ.25 లక్షలకుపైగా రైతు కుటుంబాలకు రుణభారం నుంచి విముక్తి కల్పించారు.
హైడ్రా పేరుతో ప్రత్యేక వ్యవస్థ..
హైదరాబాద్ నగర పరిసరాల్లో చెరువులు, ప్రభుత్వ స్థలాలు, నాలాలు పరిరక్షణకు హైడ్రాపేరుతో ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటుచేశారు. ఐపీఎస్ అధికారి పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక వ్యవస్థగా రూపుదిద్దుకున్న హైడ్రా చర్యలతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. చెరువులు, నాలాలు, ప్రభుత్వ భూముల్లో ఉన్న కబ్జాదారుల ఆటకట్టించి 1045 ఎకరాలను ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో రూ. 60వేల కోట్ల విలువైన భూముల్ని కాపాడామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంతృప్తి వ్యక్తంచేశారు. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున కబ్జాకుగురైన బతుకమ్మ గుంట, నల్లచెరువును కాపాడటంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను ప్రజలు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
ఎన్నికల హామీమేరకు రైతు బంధును అమలు చేయడంలో కాస్తా ఆలస్యం కావడంతో రైతులనుంచి నిరసన వ్యక్తమైంది. భూ పరిమితిని కుదించిన ప్రభుత్వం రైతుబంధును అమల్లోకి తెచ్చింది. కౌలు రైతులకు రైతు బంధు వర్తిస్తామని మాట ఇచ్చినప్పటికీ, అమల్లో సాధ్యం కాలేకపోయింది. సన్నవడ్లు పండించిన రైతులకు క్వింటాకు రూ.500ల చొప్పున బోనస్ అందించడంలోనూ మార్గదర్శకాలను రూపొందించి అమలు చేశారు. రైతు భరోసా కింద రూ.36 వేల కోట్లకుపైగా పెట్టుబడి సాయం అందించారు. ఒకే విడతలో 9 రోజుల్లో దాదాపు రూ.9 వేల కోట్ల మేర బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమచేశారు.
సొంతింటి కల..
తెలంగాణలో పేదలకు సొంతింటి కల తీరుస్తామన్న ఎన్నికల హామీని నిలబెట్టుకోవడంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సఫలీకృతమయ్యారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సొంత ఇంటి స్థలం కలిగిన పేద కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లను కట్టించివ్వడంలో సఫలమయ్యారు. తొలిదశలో నాలుగు లక్షల 50వేల మంది లబ్ధిదారులను ఎంపికచేసి, ఇంటి నిర్మాణానికి ఇందిరమ్మ ఇంటి పథకం కింద ఒక్కో ఇంటికి రూ. 5లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించారు. ఈ పథకం అమలుతో ఎన్నికల హామీ నిలబెట్టుకున్నారనే విశ్వాసం చూరగొన్నారు. అంతేకాదు హైదరాబాద్ మహానగరంలో సొంతింటి స్థలంలేని వారికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లను ఇచ్చేందుకు కసరత్తు పూర్తిచేశారు. కోర్ ఆర్బన్ రీజనల్ ఎకానమీ పరిధిలో లక్ష ఇండ్లను ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో పేదల నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరించే ప్రక్రియను పూర్తిచేశారు. 60వేలకు పైగా దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. 16 నియోజకవర్గాల్లో 50వేలమందిని అర్హులైన వారిగా గుర్తించారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం టవర్లను నిర్మించి పేదలకు సొంతింటి కల సాకారం చేయాలనే ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు. 16 నియోజకవర్గాల్లో పైరవీలకు, రాజకీయాలకు తావు లేకుండా లక్కీ డిప్ ద్వారా లబ్ధిదారులను ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తిచేశారు.
ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల ఏర్పాటు..
తెలంగాణలో తొలిసారిగా సామాజిక సర్వే చేపట్టారు. ఒక కోటి 12 లక్షల కుటుంబాలను కవర్ చేస్తూ సామాజిక సర్వేను పూర్తిచేసి, కులగణన చేపట్టారు. 50శాతంకంటే పైగా వెనుకబడిన తరగతులున్నారని గణాంకాలను వెల్లడించడం సంచలనం సృష్టించారు. విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలని కసరత్తు పూర్తిచేశారు. అధికారుల సమన్వయంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల ఏర్పాటు ప్రకటనతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. 119 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 105 స్కూళ్లను నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించారు. ప్రాథమికంగా 84 స్కూళ్ల నిర్మాణానికి పాలనాపరంగా అనుమతులు మంజూరు చేశారు.
తెలంగాణ విద్యావిధానంలో మార్పు..
తెలంగాణలో విద్యావిధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లలో తెలంగాణ మోడల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ను సకల వసతులతో ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని విస్తరించారు. హైస్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లో మధ్యాహ్నభోజనపథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. తెలంగాణలో యువకులు, విద్యావంతులకు నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచాలనే ఉద్ధేశంతో స్కిల్ యూనివర్సిటీ స్థాపనకు చర్యలు చేపట్టారు.
గోషామహల్లో కొత్త ఆసుపత్రి భవం..
పేదలపాలిట ఆరోగ్యప్రధాయినిగా ఉస్మానియా ఆస్పత్రి కోసం గోషామహల్ పోలీస్ గ్రౌండ్స్ కేటాయించి, కొత్త భవన నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకున్నారు.2000 పడకల సామర్థ్యంతో 2700 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో భవన నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. హైదరాబాద్లో సనత్ నగర్, ఎల్బీనగర్, అల్వాల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వెయ్యిపడల సామర్థ్యంతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల నిర్మాణపనులు శరవేగంగా పూర్తిచేయించి ప్రారంభించారు.
మూసీ పునర్జీవం..
హైదరాబాద్ మహానగరానికి ఆనుకుని ఉన్న మూసీనది పునర్జీవానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. 55 కిలోమీటర్ల మేర మూసీనదిని పునరుద్ధరించేందుకు సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఈ నిర్ణయంతో ప్రతిపక్షాల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ… పథకాన్ని అమలు చేసి చూపిస్తామని సంకల్పించారు.
మూడు కార్పోరేషన్స్గా హైదరాబాద్..
తెలంగాణను మూడు వలయాలుగా విభజించి అభివృద్ధికి కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధంచేశారు. ఔటర్ రింగురోడ్డు పరిధిలోని హైదరాబాద్ నగర ప్రాంతాన్ని క్యూర్–కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ, రీజినల్ రింగురోడ్డు పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని ప్యూర్–పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ, తెలంగాణలో గ్రామీణ ప్రాంతాలను రేర్–రూరల్ అగ్రి రీజియన్ ఎకానమీ అనే మూడు అభివృద్ధి వలయాలతో రాష్ట్ర సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందించారు. దశలవారీగా అభివృద్ధి సాధించేదిశగా అడుగులు వేశారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిని విస్తరించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిని 300 డివిజన్లకు విస్తరించే ప్రక్రియను పూర్తిచేశారు.
ఫ్యూచర్ సిటీ ఏర్పాటు..
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన మార్కు ఉండాలనే ఉద్ధేశంతో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టారు. ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ కార్యాలయాన్ని శరవేగంగా పూర్తి చేయించారు. ఆధునిక హంగులతో ప్రపంచ శ్రేణి వసతులతో నాలుగో నగరాన్ని నిర్మించి చరిత్రలో తనపేరు నిలిచిపోయే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమలు చేస్తున్నారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, చందన్ వెల్లి ప్రాంతాల్లో భారీ హైపర్ స్కేల్, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో రెడీ క్లౌడ్ మౌలికసదుపాయాలకల్పనకు చర్యలు చేపట్టారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని దేశంలో తొలి నెట్-జీరో స్మార్ట్ సిటీగా అభివృద్ధి చేసేవిధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏఐ సిటీ, డేటా సెంటర్లు, అడ్వాన్స్డ్ మాన్యుఫాక్చరింగ్, పరిశోధన, ఆవిష్కరణలకు ప్రపంచస్థాయి కేంద్రం ఏర్పాటుచేసేందుకు కృషిచేశారు.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.