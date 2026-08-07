వానల కోసం సీఎం రేవంత్ వరుణ యాగం..

CM Revanth Varuna Yagam for Rains: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ వరుణ యాగం నిర్వహించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించారు. యాదగిరి గుట్ట దేవస్థానం అర్చకులు, వేద పండితులు ఆగస్ట్ 10న వరుణ యాగం నిర్వహించేందుకు ముహూర్తం పెట్టారు. ఇక నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ తీరంలోని విజయవిహార్లో ఈ యాగం చేపట్టనున్నారు.
దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్ణయించిన ముహూర్తం ప్రకారం యాగ క్రతువులు నిర్వహిస్తారు. కృష్ణా, గోదావరి నదులు, చెరువులు జలకళ సంతరించుకోవాలని, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలన్న సంకల్పంతో ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వరుణ యాగం జరగనుంది. ఇక మహత్తర పూర్ణాహుతి వేడుకలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.
అయితే శ్రావణ మాసం వచ్చే ముందు ఆషాఢంలో చేసే వరుణ యాగంతో వరుణ దేవుడు సంతృప్తి చెంది సమృద్దిగా వర్షాలు కురిపిస్తాడని మన సనాతన ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆగమ పండితులు సలహాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం వరుణ యాగం చేయాలని సంకల్పించింది. గతంలో పలు ప్రభుత్వాలు కూడా వర్షాల కోసం వరుణ యాగం చేసిన సందర్భాలున్నాయి. ఏది ప్రజా సంక్షేమం కోసం వీళ్లు ఏ ప్రభుత్వమైన చేసే మంచి పనులకు ప్రజలు అండగా ఉంటారు. ఇది ఎన్నో సందర్బాల్లో రుజువు అయింది.
Also Read: డొనాల్ట్ ట్రంప్ కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం.. !
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.