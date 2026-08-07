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వానల కోసం సీఎం రేవంత్ వరుణ యాగం..

Varuna Yagam: 2026లో ఎల్‌నినో కారణంగా సరైన వర్షాలు పడలేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 40 శాతం వరకు లోటు వర్షపాతం నమోదు అయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సమృద్దిగా వర్షాలు కురిసినా.. అన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం వర్షాలు కురవడం లేదు. గత రెండు మూడు రోజులుగా అల్ప పీడనంతో పాటు ఋ‌తు పవనాలు చురుగ్గా కదలం నేపథ్యంలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ అంతటా సమృద్దిగా వర్షాలు పడే ఉద్దేశ్యంతో రేవంత్ రెడ్డి వరుణ యాగాన్ని తలపెట్టారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:25 PM IST
వానల కోసం సీఎం రేవంత్ వరుణ యాగం..
Image Credit: Varuna Yagam (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వానల కోసం సీఎం రేవంత్ వరుణ యాగం..
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