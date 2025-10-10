English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BC Reservations: బీసీల రిజర్వేషన్ల పై సుప్రీంకోర్టుకు రేవంత్ రెడ్డి..

Telangana Goverment going to fight on Supreme court: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నేడు మంత్రులు, పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సమావేశం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీసీ రిజర్వేన్ల జీవోపై హైకోర్టు స్టే విధించిన నేపథ్యంలో దీనిపై తదుపరి కార్యాచరణ ఏమిటనే దానిపై అంతర్గతంగా చర్చించినట్టు తెలుస్తుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:56 AM IST

Telangana Goverment going to fight on Supreme court: బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం .. కోర్టులో వీగిపోతుందని తెలిసే రేవంత్ రెడ్డి కావాలనే బీసీ లపై ప్రేమ ఉన్నట్టు ఈ రిజర్వేషన్ బిల్లు తీసుకొచ్చి నాటాకలు ఆడిందనేది ప్రతిపక్షాల ఆరోపణ. ఏ రిజర్వేషన్స్ అయినా.. 50 శాతానికి మించకూడదన్న రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పు ఉన్నా సరే.. వచ్చే జూబ్లీహిల్స్  ఎన్నికల్లో బీసీల ఓట్ల కోసం రేవంత్ రెడ్డి ఆడిన గేమ్ ప్లాన్ అని బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. బీసీలపై అంత చిత్తశుద్ది ఉంటే.. రేవంత్ రెడ్డి తన ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని బీసీలకు అప్పగించాలని చెబుతున్నాయి. మరోవైపు హైకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్లపై   సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాలా లేదా హైకోర్టులో తుది తీర్పు వచ్చే వరకు వేచి చూడాలా అనే దానిపై సహచర మంత్రులతో పాటు పార్టీలో  చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. 

హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టే ఉత్తర్వులను పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి, న్యాయ నిపుణుల సూచన మేరకు తదుపరి కార్యాచరణపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.  బీసీ రిజర్వేషన్లపై తెలంగాణ హైకోర్టులో రెండు రోజుల పాటు సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగాయి. ప్రభుత్వం తరపున ఏజీ సుదర్శన్‌రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న ధర్మాసనం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్‌పై స్టే విధిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ కౌంటర్లపై అభ్యంతరాలకు దాఖలుకు పిటిషనర్లకు రెండు వారాల గడువు విధించింది. 

తదుపరి విచారణను ఆరు వారాలకు వాయిదా వేసింది. మరోవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ పైనా హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆరు వారాలపాటు నిలిచిపోనుంది.తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారికంగా ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం సాయంత్రం గెజిట్ జారీ చేసింది. గతనెల 29న ఇచ్చిన ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను రద్దు చేసింది. తదుపరి నోటిఫికేషన్ వచ్చే వరకు ఈ నోటిఫికేషన్‌ను నిలిపివేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఈసీ స్పష్టం చేసింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana High Court suspend sarpanch ElectionsRevanth ReddyTelangana High Court LiveBC Quota VerdictGO 9 Verdict Today

