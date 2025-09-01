English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Bathukamma: తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త..బతుకమ్మ పండగ పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే.. ఈసారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే..?

Bathukamma Festival: తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండగను ఈసారి మరింత గ్రాండ్ గా నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి  జూపల్లి కృష్ణారావు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ఈసారి ప్రత్యేకంగా హుస్సేన్ సాగర్ లో ఫ్లోటింగ్ బతుకమ్మ పేరుతో కార్యక్రమంను నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 1, 2025, 06:43 PM IST
  • తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండుగ..
  • షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం..

Telangana Bathukamma: తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త..బతుకమ్మ పండగ పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే.. ఈసారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే..?

Bathukamma flower Festival Schedule: తెలంగాణలో బతుకమ్మ ఉత్సవాల్ని ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా అధికారికంగా ఈ పండుగను  నిర్వహిస్తుంది. తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రతీకగా బతుకమ్మను భావిస్తారు. ఈసారి కూడా పండుగను గ్రాండ్ గా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుందని మంత్రి  జూపల్లి కృష్ణారావు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అదే విధంగా పండగ కీర్తిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు.  ఈసారి హైదరాబాద్‌లోని హుస్సేన్‌సాగర్‌లో ‘ఫ్లోటింగ్ బతుకమ్మ’ పేరుతో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. 

తొమ్మిది రోజులపాటు సాగే ఈ పూల పండుగను మరింత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు షెడ్యూల్ ను ప్రకటించారు. తొలిరోజు వేడుకలను చారిత్రక రామప్ప దేవాలయంలో ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ముఖ్య పర్యాటక కేంద్రాల్లో కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఈక్రమంలో  మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

సెప్టెంబర్ 22 నుంచి తెలంగాణలో బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభమౌతాయన్నారు. అదే విధంగా.. ఈ నెల 27న ట్యాంక్ బండ్ మీద బతుకమ్మ కార్నివాల్, 28న 10 వేల మందితో బతుకమ్మ సంబరాలు, 29న పీపుల్స్ ప్లాజా దగ్గర బతుకమ్మ పోటీలు, ఈ నెల 30న బతుకమ్మ పరేడ్ ఉంటుదన్నారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు, తొమ్మిది రకాలుగా  బతుకమ్మ వేడకల్ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జరుపుకునేందుకు అన్ని రకాలుగా ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు.

Read more: Tirumala VIP Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ రెండు రోజుల్లో వీఐపీ సిఫార్సులు అన్ని రద్దు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

మహిళలకు ఎక్కడ కూడాఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టూరిజం డిపార్ట్ మెంట్ తో పాటు, అన్నిరకాల శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుని అన్నిరకాలుగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించినట్లు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు వెల్లడించారు.

 

Bathukamma festivalcm revanth reddy govtBathukamma festival scheduleTelangana bathukammaJupally Krishna Rao

