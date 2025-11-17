Telangana cm revanth reddy key decisions on meeseva services: జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ తర్వాత కాంగ్రెస్ నేతల్లోఫుల్ జోష్ కన్పిస్తుంది. ఇప్పటికే కేబినెట్ సమావేశంను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్వహించారు. ఇదే జోషల్ లో రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు డిసెంబర్ లో వెళ్లేందుకు సిద్దమైంది. ప్రజాపాలన వారోత్సవాల తర్వాత సర్పంచ్,ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్లుంది. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఇక మీదట పదేపదే మీ-సేవ సెంటర్లకు వెళ్లకుండా ఆ సేవలన్నీ వాట్సాప్ ద్వారానే అందించనుంది. చాలా మంది కులం పత్రాలు, ఇన్ కమ్, లోకల్ క్యాండిడెట్, మొదలైన పత్రాల కోసం మీసేవ చుట్టు తిరుగుతుంటారు. ఈ క్రమంలో.. రేవంత్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక నుంచి మీ-సేవ సెంటర్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న అనంతరం అందుకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్ తమ తమ వాట్సాప్ లోనే చెక్ చేసుకోవచ్చు.
పదేపదే మీ-సేవ సెంటర్లకు వెళ్లకుండా ఆ సేవలన్నీ వాట్సాప్ ద్వారానే అందించనుంది. మీ-సేవ సెంటర్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న అనంతరం అందుకు సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్ వాట్సాప్ లోనే చెక్ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు చేసిన సర్టిఫికెట్ ఆమోదం పొందిందా? లేకపోతే రిజక్ట్ అయ్యిందా..? అదే ఒకవేళ అప్రూవ్ అయితే సర్టిఫికెట్ను వాట్సాప్ లోనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సర్వీసుల్ని రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు మంగళవారం ఈ సేవలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా లాంచ్ చేయనున్నది.
Read more: CM Revanth reddy: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం.. ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే..?
కాగా, ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏది అప్లై చేయాలన్నా చాలా మంది మీసేవ సెంటర్ల చుట్టుతిరుగుతుంటారు. దీంతో సమయం కూడా చాలా వెస్ట్ అయ్యేది.ఈ కొత్తగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ప్రజలకు మాత్రం సర్టిఫికేట్ల విషయంలో టెన్షన్ దూరమైందని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిమీస