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రంగంలోకి దిగిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. TGEJAC నేతలతో ఎంసిఆర్ హెచ్‌ఆర్‌డిలో అత్యవసర భేటీ, ఉత్కంఠకు తెరపడేనా?

CM Revanth Reddy TGEJAC Meeting: రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, గెజిటెడ్, పెన్షనర్ల డిమాండ్లపై సీఎస్‌తో జరిగిన చర్చలు కొలిక్కి రాకపోవడంతో, సమస్య పరిష్కారానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. TGEJAC ప్రతిపాదించిన 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై సీఎస్ సంజయ్ జాజూ గారి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో స్పష్టమైన నిర్ణయాలు వెలువడక చర్చలు విఫలమైన సంగతి తెలిసిందే.

Written ByBhoomi
Published: Sep 23, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:38 PM IST
రంగంలోకి దిగిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. TGEJAC నేతలతో ఎంసిఆర్ హెచ్‌ఆర్‌డిలో అత్యవసర భేటీ, ఉత్కంఠకు తెరపడేనా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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