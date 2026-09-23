CM Revanth Reddy TGEJAC Meeting: రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, గెజిటెడ్, పెన్షనర్ల డిమాండ్లపై సీఎస్తో జరిగిన చర్చలు కొలిక్కి రాకపోవడంతో, సమస్య పరిష్కారానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. TGEJAC ప్రతిపాదించిన 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై సీఎస్ సంజయ్ జాజూ గారి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో స్పష్టమైన నిర్ణయాలు వెలువడక చర్చలు విఫలమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంతో నెలకొన్న ఉద్యోగుల ఆందోళనను, తదుపరి ఉద్యమ సమాయత్తాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి, TGEJAC నాయకత్వాన్ని అత్యవసర చర్చలకు ఆహ్వానించారు.
ఎంసిఆర్ హెచ్ఆర్డి భవనంలో సమావేశం:
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని ఎంసిఆర్ హెచ్ఆర్డి భవనంలో ఈ అత్యవసర భేటీ ఏర్పాటు చేశారు. అందుబాటులో ఉన్న TGEJAC ముఖ్య నేతలు, నియోజకవర్గ ప్రతినిధులు వెంటనే సమావేశానికి తరలిరావాలని జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్, సెక్రటరీ జనరల్ ఏలూరి శ్రీనివాస్ రావు ప్రకటన ద్వారా సభ్యులకు పిలుపునిచ్చారు.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా TGEJAC నేతలను చర్చలకు ఆహ్వానించారు. అందుబాటులో ఉన్న నాయకులందరూ జూబ్లీహిల్స్ లోని MCR HRD భవనానికి వెంటనే చేరుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని మారం జగదీశ్వర్, ఏలూరి శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు.
నాలుగు ప్రధాన డిమాండ్లపై సీఎం నిర్ణయంపైనే సర్వత్రా ఉత్కంఠ:
సీఎస్తో జరిగిన చర్చల్లో పెండింగ్ డీఏలు, పీఆర్సీ నివేదిక, సీపీఎస్ రద్దు పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపుపై కాలపరిమితితో కూడిన స్పష్టమైన నిర్ణయాలు లేకపోవడంతో జేఏసీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. అయితే ముఖ్యమంత్రే స్వయంగా రంగంలోకి దిగి చర్చలు జరుపుతుండటంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో మళ్లీ ఆశలు చిగురించాయి.
దసరా, ఉగాది డీఏల విడుదలపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు వెలువడతాయా?
రెండో పీఆర్సీ నివేదిక తెప్పించి ఫిట్మెంట్పై స్పష్టత ఇస్తారా?
సీపీఎస్ రద్దు, పాత పెన్షన్ అమలు కమిటీ గడువు ఖరారవుతుందా?
పెండింగ్ జీపీఎఫ్, మెడికల్ బిల్లులకు తగిన నిధుల విడుదలపై హామీ లభిస్తుందా?
ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ ముఖ్యమంత్రితో జరగబోయే ఈ అత్యవసర భేటీలో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆశిస్తున్నాయి. సీఎం నిర్ణయం ఆధారంగానే రేపు జరగాల్సిన TGEJAC అత్యవసర విస్తృత స్థాయి సమావేశం, తదుపరి కార్యాచరణ ఆధారపడి ఉండనున్నాయి.