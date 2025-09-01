English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalaeshwaram Report: సీబీఐ కోర్టులో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్.. ఇకపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ..

Kalaeshwaram Report: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కుంగుబాటు కేసును సీబీఐ కి అప్పగిస్తూ రేవంత్‌ రెడ్డి సర్కార్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.   బ్యారేజీల్లో అక్రమాలు, వైఫల్యాలపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయడానికి సీబీఐకి  అప్పగిస్తున్నాయని సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 1, 2025, 09:25 AM IST

Kalaeshwaram Report: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో అంతర్రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు భాగస్వాములుగా వున్నాయని  అందుకే కేసును సీబీఐకి అప్పగిస్తున్నామన్నట్టు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తావించారు.  ప్రారోజెక్టు నిర్మాణంలో ప్రజల సొమ్మును  దోచుకున్నారన్నారు.  తమ పరిధిలో ఉన్న ఏ సంస్థ దర్యాప్తు చేసినా తమ చిత్తశుద్ధిని శంకించే అవకాశాలున్నాయన్నారు. అందుకే CBI విచారణకు  అప్పగిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అర్ధరాత్రి వరకూ సాగిన సభ సీఎం ప్రకటన తరువాత  సభ నిరవధిక వాయిదా పడింది. 

ప్రస్తుత  కాంగ్రెస్ అటు భారతీయ జనతా పార్టీ  రెండు కూడా కాళేశ్వరం రిపోర్ట్ పై  బీఆర్ఎస్ ను పార్టీని రాజకీయంగా దెబ్బ కొట్టాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నట్టు చెబుతున్నారు. అందుకే బీఆర్ఎస్ కేసుల్లో తీవ్రంగా కూరుకుపోతే.. ఆ పార్టీ క్యాడర్ లో కొంత భాగాన్ని తమ పార్టీలో చేర్చుకునేలా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొంత మంది బీఆర్ఎస్ నేతలు బీజేపీ కండువా కప్పుకున్నారు. మరి కొంత మంది లైన్ లో ఉన్నట్టు చెబుతున్నారు.  

కాళేశ్వరం కమిషన్ పై అసెంబ్లీలో చర్చ తర్వాత సీబీఐకు అప్పగించిన నేపథ్యంలో .. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అయిన సీబీఐ ఈ కేసును ఎన్ని రోజుల్లో పరిష్కరించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇస్తుందనే దానిపై బీఆర్ఎస్ భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంది. మరోవైపు సీబీఐ .. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఛీప్ ను కేసీఆర్ ను దోషిగా తేల్చినా.. ప్రజలు ఆ విషయాన్ని సీరియస్ గా తీసుకుంటారా అనేది చూడాలి. ఇప్పటికే దేశంలో లాలు ప్రసాద్ యాదవ్, జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు ఓటు నోటుకు కేసులో తెలంగాణ, ఏపీ ముఖ్యమంత్రులు అడ్డంగా దొరికిపోయినా.. ప్రజలు అవేవి పట్టించుకోకుండా వారికి పట్టం కట్టిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్ అవినీతికి పాల్పడినట్టు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు తేల్చినా.. ప్రజలు అవి పట్టించుకుంటారా.. ? ఎన్నికల సమయంలో ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా కాంగ్రెస్, బీజేపీ రెండింటికి బీఆర్ఎస్ ఉమ్మడి శత్రువు కాబట్టి.. రాజకీయంగా దెబ్బ తీయాలనుకోవడం తప్పేమి కాదు. రాజకీయాల్లో ఇవన్ని మాములే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. 

ఈ కేసులో సీబీఐ దోషులుగా నిర్ధారిస్తే.. కేసీఆర్, హరీష్ రావులను అరెస్ట్ చేస్తారా అనేది చూడాలి.   రాజకీయంగా  బీఆర్ఎస్ ఇమేజ్ ను డ్యామేజ్ చేస్తూనే ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలన్నదే రేవంత్ ప్లాన్ గా కనిపిస్తోంది.  మరి రేవంత్ వ్యూహానికి బీఆర్ఎస్ ఎలాంటి ప్రతివ్యూహంతో  తిప్పికొడుతుందా అనేది చూడాలి.  కాళేశ్వరం పై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని  డిమాండ్  చేస్తోన్న బీజేపీ కోరికను   కాంగ్రెస్ ఒప్పుకొని సీబీఐకు అప్పగించడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kaleshwaram Project Case to CBICongress Vs BRS VS BJPBJP Vs Congress telangana assembly sessiontelangana assembly session 2025KCR

