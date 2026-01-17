English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Reddy: నేడు సొంత జిల్లాకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..అభివృద్దే అజెండా..!

Revanth Reddy: నేడు సొంత జిల్లాకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..అభివృద్దే అజెండా..!

Revanth Reddy:తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వరుసగా జిల్లాల పర్యటన చేపడుతున్నారు. నాలుగు రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా నేడు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో పాల్గొననున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 09:19 AM IST

Trending Photos

EPFO New Rules: ఉద్యోగం మానేస్తే PF డబ్బులు పూర్తిగా తీసుకోవచ్చా..? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
5
EPFO New Rules
EPFO New Rules: ఉద్యోగం మానేస్తే PF డబ్బులు పూర్తిగా తీసుకోవచ్చా..? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌అప్‌డేట్‌.. బడ్జెట్‌లోనే కీలక నిర్ణయం.. ఆ వెంటనే 22వ విడుత..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌పై బిగ్‌అప్‌డేట్‌.. బడ్జెట్‌లోనే కీలక నిర్ణయం.. ఆ వెంటనే 22వ విడుత..!
Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ ఫోటోస్.. మిస్సయిన రష్మిక మందన్నా!
5
Vijay Devarakonda
Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ ఫోటోస్.. మిస్సయిన రష్మిక మందన్నా!
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
5
fake links
Fake Links: ఫేక్ లింక్స్ పై తస్మాత్ జాగ్రత్త.. రూ. 5000 వచ్చాయంటూ కేటుగాళ్ల బురడీ..
Revanth Reddy: నేడు సొంత జిల్లాకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..అభివృద్దే అజెండా..!

Revanth Reddy Districts Tours: ముఖ్యమంత్రి రేవంత రెడ్డి జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా ఈ రోజు తన సొంత ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో  పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా జడ్చర్ల మండలం చిట్టిబోయినపల్లి TGSWREIS ఆవరణలో మహబూబ్ నగర్ IIIT కి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం ప్రభుత్వ పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు.  మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని MVS డిగ్రీ కళాశాల ఆవరణలో జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం కళాశాల ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంచగించనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలమూరు జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా భారీ ఎత్తున పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసారు. సీఎం వచ్చే రూట్లలో పలు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. సామాన్య ప్రజలకు అంతరాయం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసారు. సీఎం బందోబస్తుకు జిల్లా ఎస్పీతో పాటు 1184 మంది పోలీసులు విధులు నిర్వహించనున్నారు.

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

నిన్న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం పర్యటించి చనాకా-కొరటా బ్యారేజీ, సదర్మాట్ బ్యారేజీల నుంచి నీటిని విడుదల చేశారు. అనంతరం నిర్యల్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభకు హాజరయ్యారు. నేడు పాలమూరు పర్యటన అనంతరం జనవరి 18న ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాల్లో పర్యటించి పలు అభివృద్ది పనులకు శంఖుస్థాపనలు చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత పాలేరు నియోజకవర్గంలో జరగనున్న సభకు ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రులతో కలిసి పాల్గొంటారు.

ఖమ్మం పట్టణంలో నిర్వహించనున్న సీపీఐ బహిరంగ సభలో కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరవుతారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు మేడారంలోని టూరిజం హోటల్ లో క్యాబినేట్ సమావేశం జరగనుంది. రాత్రి మేడారంలోనే మంత్రులతో కలిసి సీఎం బస చేస్తారు. 19వ తేదీన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమ్మక్క సారలమ్మలను సీఎం రేవంత్ దర్శించుకుంటారు. దాంతో సీఎం జిల్లాల పర్యటన ముగియనుంది.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

CM Revanth ReddyRevanth Mahbub Nagar tourRevanth Own DistrictNirmalMunicipal elections

Trending News