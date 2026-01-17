Revanth Reddy: నేడు సొంత జిల్లాకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..అభివృద్దే అజెండా..!

Revanth Reddy Districts Tours: ముఖ్యమంత్రి రేవంత రెడ్డి జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా ఈ రోజు తన సొంత ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా జడ్చర్ల మండలం చిట్టిబోయినపల్లి TGSWREIS ఆవరణలో మహబూబ్ నగర్ IIIT కి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం ప్రభుత్వ పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొంటారు. మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని MVS డిగ్రీ కళాశాల ఆవరణలో జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం కళాశాల ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంచగించనున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలమూరు జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా భారీ ఎత్తున పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసారు. సీఎం వచ్చే రూట్లలో పలు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. సామాన్య ప్రజలకు అంతరాయం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసారు. సీఎం బందోబస్తుకు జిల్లా ఎస్పీతో పాటు 1184 మంది పోలీసులు విధులు నిర్వహించనున్నారు.
నిన్న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం పర్యటించి చనాకా-కొరటా బ్యారేజీ, సదర్మాట్ బ్యారేజీల నుంచి నీటిని విడుదల చేశారు. అనంతరం నిర్యల్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభకు హాజరయ్యారు. నేడు పాలమూరు పర్యటన అనంతరం జనవరి 18న ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాల్లో పర్యటించి పలు అభివృద్ది పనులకు శంఖుస్థాపనలు చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత పాలేరు నియోజకవర్గంలో జరగనున్న సభకు ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రులతో కలిసి పాల్గొంటారు.
ఖమ్మం పట్టణంలో నిర్వహించనున్న సీపీఐ బహిరంగ సభలో కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరవుతారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు మేడారంలోని టూరిజం హోటల్ లో క్యాబినేట్ సమావేశం జరగనుంది. రాత్రి మేడారంలోనే మంత్రులతో కలిసి సీఎం బస చేస్తారు. 19వ తేదీన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమ్మక్క సారలమ్మలను సీఎం రేవంత్ దర్శించుకుంటారు. దాంతో సీఎం జిల్లాల పర్యటన ముగియనుంది.
