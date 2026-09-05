/సొంత నియోజకవర్గంపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..

Revanth Reddy Focus on Kodangal: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్పై దృష్టి సారించారు. అంతేకాదు కొడంగల్లో ఇప్పటికే మొదలైన అభివృద్ది కార్యక్రమాలను పర్యవేక్తిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సొంత నియోజకవర్గంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనుల్లో మరింత వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి ప్రతి సంవత్సరం అవసరమయ్యే బడ్జెట్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అందించాలని సూచించారు. మక్తల్–నారాయణపేట్–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం పనుల పురోగతిపై నిర్వహించిన సమీక్షలో సీఎం ఈ మేరకు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
మక్తల్ - నారాయణ పేట్ - కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం..
గత సమీక్ష సమావేశంలో తాను ఇచ్చిన సూచనల మేరకు మక్తల్–నారాయణపేట్–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పంప్హౌస్ పనులను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రాజెక్టు ఫేజ్-2కు సంబంధించిన పనులకు వీలైనంత త్వరగా టెండర్లు పిలవాలని సీఎం ఆదేశించారు.
భూ సేకరణ ప్రక్రియ..
ప్రాజెక్టు పనుల్లో ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా ముందుకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన నిధులపై స్పష్టమైన కార్యాచరణ ఉండాలని సీఎం సూచించారు. ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరానికి అవసరమైన బడ్జెట్ కేటాయింపులు, వ్యయ వివరాలతో కూడిన పూర్తి సమాచారాన్ని సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్న భూసేకరణ ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. భూసేకరణ, టెండర్లు, నిర్మాణ పనులను సమన్వయంతో చేపట్టి నిర్ణీత గడువులోగా ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
మక్తల్–నారాయణపేట్–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం ఫేజ్-1 పనులను డిసెంబర్ 2027 నాటికి, ఫేజ్-2 పనులను అక్టోబర్ 2028 నాటికి పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. నిర్దేశిత గడువులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పనుల వేగాన్ని మరింత పెంచాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు.
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