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సొంత నియోజకవర్గంపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..

Revanth Reddy: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఓ వైపు హైదరాబాద్‌లో గత ప్రభుత్వ హయాములో ప్రారంభై తన హాయాములో కంప్లీటైన పలు వంతెలను అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. మరోవైపు ఓల్టీసిటీకి మెట్రో సహా హైదరాబాద్‌లోని ప్యారడైజ్ ప్రాంతాల నుంచి పలు ప్రాంతాలకు పై వంతెనల పనులకు మొదలు పెట్టి తన హాయాములో కంప్లీట్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి తన సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్ పై దృష్టి సారించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 05, 2026, 12:19 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:25 AM IST
సొంత నియోజకవర్గంపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..
Image Credit: Revanth Reddy (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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