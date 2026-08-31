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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నన్ను బెదిరిస్తున్నారు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Telangana CM Revanth Reddy Sensational comments: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను బెదిరిస్తున్నారంటై హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సరిగ్గా జీతాలు చెల్లించలేదని, అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అదే రోజు జీతాలు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తనను బెదిరిస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:30 PM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నన్ను బెదిరిస్తున్నారు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నన్ను బెదిరిస్తున్నారు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
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