/ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నన్ను బెదిరిస్తున్నారు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Revanth Reddy: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను బెదిరిస్తున్నారంటై హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సరిగ్గా జీతాలు చెల్లించలేదని, అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అదే రోజు జీతాలు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తనను బెదిరిస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. సోమవారం ముఖ్యమంత్రి అంబర్పేట్, మూసారంబాగ్ల మధ్య మూసీ నదిపై నిర్మించిన హై-లెవల్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో ప్రజా పరిపాలన వెయ్యి రోజులుగా కొనసాగుతోందని, ఈ వెయ్యి రోజుల్లో ఎన్నో సంస్కరణలు అమలుచేసి అతలాకుతలమైన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకురావడంలో తన ప్రభుత్వం విఫలమైందని కొందరు విమర్శిస్తున్నారని అన్నారు. వెయ్యి రోజుల ప్రజా పరిపాలనను అప్రతిష్టపాలు చేయడానికి కొందరు అల్లరిమూకలు పూనుకున్నాయని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్కు తెలంగాణను సంపన్న రాష్ట్రంగా అప్పగించినప్పుడు, పదేళ్లలో రూ.8 లక్షల కోట్ల అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయిందని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఐదో రోజే జీతాలు చెల్లిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును బీఆర్ఎస్ 58 నుంచి 61 ఏళ్లకు పెంచడం వల్ల, 2024 నుంచి పదవీ విరమణ చేసే వారి భారం మొత్తం తనపైనే పడుతోందని ఆయన అన్నారు. ప్రతి నెలా 1,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేస్తున్నారని, ప్రతి ఉద్యోగి పదవీ విరమణ తర్వాత రూ. 1 కోటి నుంచి ₹50 లక్షల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. కేసీఆర్ తన నెత్తిన రూ.8,000 కోట్ల బకాయిలను వదిలి వెళ్లారని ఆయన అన్నారు. మన ప్రభుత్వం మిగతా పనులన్నీ ఆపేసి, పదవీ విరమణ చేసే ఉద్యోగుల బకాయిల కోసం 100 రోజుల్లో రూ.600 కోట్లు చెల్లించలేదా? కేసీఆర్ పీఆర్సీలు లేకుండా బకాయిలు చెల్లించి ఉంటే, అవి మనకు అందేవి కావా? తమ ఆరోగ్య భద్రతా కార్డులను పునరుద్ధరించుకోవడానికి ఉద్యోగ సంఘాలు పదిసార్లు ఫోన్ చేయలేదా? ఆ రోజు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు మరణించినప్పుడు కేసీఆర్ ఒక్క కన్నీటి చుక్క కూడా రాల్చలేదని ఆయన అన్నారు. ఆ సమయంలో ఆర్టీసీ గౌరవ అధ్యక్షుడు హరీష్ రావు పారిపోయారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి చూసి తాను దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని ఆయన అన్నారు.
మహిళలకు ఇచ్చే బతుకమ్మ చీరలపై కమీషన్లు తీసుకునే బీఆర్ఎస్ నాయకుల జీవితాలకు అసలు నిజమైన జీవితాలేనా అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. "నా వెయ్యి రోజుల పాలనను మీరు ప్రశ్నిస్తున్నారు" అని ఆయన అన్నారు. అంబర్పేటలోని బతుకమ్మ కుంటను ఎవరు ఆక్రమించారో తెలుసా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆక్రమణలను తొలగించి, బతుకమ్మ కుంటను బాలికలకు బహుమతిగా తిరిగి ఇచ్చామని ఆయన చెప్పారు. సుధాకర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి బతుకమ్మను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి కుట్ర పన్నుతున్నాడు. ప్రజల ఆస్తిని ఎవరు కాపాడుతున్నారు? ఎవరు దానిని ఆక్రమిస్తున్నారు? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఇప్పుడు ఒక కాస్మోపాలిటన్ నగరంగా మారిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అయితే, నగరం పెరుగుతున్న వేగంతో మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చెందడం లేదు. అందుకే మేము 'క్యూర్... ప్యూర్... రేర్' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి మా రాష్ట్రాన్ని పోటీతత్వంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. వరదల్లో మూసీ నది కొట్టుకుపోయినప్పటికీ, పదేళ్లపాటు అధికారంలో ఉన్నవారు మూసారంబాగ్ వంతనలను ఎందుకు నిర్మించలేదని ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నించారు. గత ప్రభుత్వం అంబర్పేట్లో ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా నిర్మించలేదని ఆయన అన్నారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చాక తెలంగాణ, హైదరాబాద్లను ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. పదేళ్లపాటు గ్రూప్-1, 2, 3, 4 వంటి ఉద్యోగాలు భర్తీ కాలేదని, కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గ్రూప్-1, 2, 3, 4, డీఎస్సీలను ఏర్పాటు చేసిందని ఆయన తెలిపారు. మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 72 వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసిందని ఆయన అన్నారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లను రెచ్చగొట్టారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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