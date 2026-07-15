/తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉంది.. చదువే ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది: రేవంత్‌ రెడ్డి

Kothakota Girls High School: కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణలో అమరుల ఆశయాలకు, త్యాగాలకు గత ప్రభుత్వం గుర్తింపు ఇవ్వలేదని బీఆర్ఎస్ పార్టీపై రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో మీరంతా భాగస్వాములు కావాలన్న అమరుల ఆశయాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళుతోందని చెప్పారు. మౌలిక వసతులు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిందని తెలిపారు. ఇంటి పేర్లు నీళ్లు అని పెట్టుకున్నోల్లు కూడా ఈ పాఠశాల గురించి ఆలోచన చేయలేదని మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డిని విమర్శించారు. కానీ ఇక్కడి ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డి ఈ పాఠశాల భవనాలు నిర్మించి సౌకర్యాలు కల్పించారని కొనియాడారు.
వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట బాలికల ఉన్నత పాఠశాల నూతన భవన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'చదువొక్కటే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది.. మన జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది. చదువే మన ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది.. తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో ఆనందం నింపుతుంది' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వం విద్యాశాఖపై నిర్లక్ష్యం వహించిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీపై రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. ప్రజా ప్రభుత్వం (కాంగ్రెస్) అధికారంలోకి రాగానే విద్యాశాఖకు సీనియర్ అధికారులను నియమించామని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉందని తాను సంపూర్ణంగా నమ్ముతున్నట్లు తెలంగాణ సీఎం ప్రకటించారు. అందుకే విద్యాశాఖను తన దగ్గరే పెట్టుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
'ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయకపోతే వందేళ్లయినా సమస్య పరిష్కారమా కాదు. ప్రజా ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాం. మొదట ఉపాధ్యాయుల ప్రమోషన్లు, బదిలీలు పూర్తి చేసి సమస్యను పరిష్కరించాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. విద్యలో దేశంలో తెలంగాణ 18వ స్థానం పొందిందని.. విద్యలో తెలంగాణను దేశంలోనే మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని గుర్తుచేశారు.
విద్యార్థులకు, యువతకు సాంకేతిక నైపుణ్యం అందిచే చర్యలు చేపట్టామని.. ఐటీఐలను బలోపేతం ఏటీసీలుగా అప్గ్రేడ్ చేసినట్లు రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. 'జర్మనీ, జపాన్ లో బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ కు మెరుగైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. 27, 50,000 మందికి పంద్రాగస్టులోగా యంగ్ ఇండియా కిట్స్ పంపిణీ పూర్తి చేస్తాం. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటే ఏమవుతారని మిమ్మల్ని అడిగితే మీ రేవంతన్నను చూపించండి' అని తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు.
'ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకునే నేను ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి చేరా. ప్రభుత్వ పాఠశాలలే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించాలి. కలం పట్టి తెలంగాణ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాలి' అని విద్యార్థులకు తెలంగాణ సీఎం సూచించారు. చదువుతోపాటు మైదానాల్లో పోటీపడాలని చెప్పారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీయాలని.. క్రీడల్లో రాణించిన మీ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే బాధ్యత తనదని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. 'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కో విద్యార్థిపై ఏడాదికి రూ.లక్షా 8 వేలు ఖర్చు చేస్తుంది. బాగా చదువుకోండి.. జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోండి' అని తెలంగాణ సీఎం సూచించారు.