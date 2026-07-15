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తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉంది.. చదువే ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది: రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana CM Speech At Kothakota: 'చదువే మన ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది.. తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో ఆనందం నింపుతుంది' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉందని తాను సంపూర్ణంగా నమ్ముతున్నట్లు తెలంగాణ సీఎం ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 15, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:45 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉంది.. చదువే ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Telangana CM Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉంది.. చదువే ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది: రేవంత్‌ రెడ్డి
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