Cold Waves: బాబోయ్ చంపేస్తోన్న చలి.. రాబోయే 3 రోజులు కనిష్ఠానికి ఉష్ణోగ్రతలు..

తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజులు మరింత కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణశాఖ తెలిపింది. సాధారణం కంటే 3 నుండి 4 డిగ్రీల తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని సూచించారు. తూర్పు, ఈశాన్య దిశ నుండి గాలులు వీస్తాయంటున్న వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా మెలగాలని సూచించారు. ఇప్పటికే కొమరం భీమ్ జిల్లాలో దాదాపు 6 డిగ్రీల నుంచి 5 డిగ్రీల మధ్య నమోదు అయింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కు పరిమితమయ్యాయి.
ముఖ్యంగా శేరిలింగం పల్లిలోని బీహెచ్ఈఎల్, హెచ్ సీయూ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంది. అటు ఈసీఐఎల్, సైనిక్ పురి, బోడుప్పల్, నాగోల్, చాంద్రాయణ గుట్ట, బాలాపూర్, బడంగ్ పేట్ ప్రాంతాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు ఉదయం 8 తర్వాత కూడా చలి తీవ్రత తగ్గడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 10 తర్వాత కూడా చలి తగ్గడం లేదు.
మరోవైపు భాగ్యనగరంలో పొగమంచు కమ్మేసింది. ముఖ్యంగా అస్తమా రోగులు ఉదయం 8 తర్వాత తమ పనుల కోసం బయటకు వెళ్ళాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు నెమ్మదిగా లైట్ డిప్ చేసుకుంటూ వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మార్నింగ్ వాకర్స్ .. శరీరం మొత్తం కప్పుకొని మాత్రమే వాకింగ్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. చర్మం పొడి బారగుండా చర్మ సంబంధ క్రీములు వాడాలని సూచిస్తున్నారు. కొబ్బరి నూనె రాసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు అత్యల్ప స్థాయికి దిగజారాయి. వచ్చే సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
