English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Cold Waves: బాబోయ్ చంపేస్తోన్న చలి.. రాబోయే 3 రోజులు కనిష్ఠానికి ఉష్ణోగ్రతలు..

Cold Waves: బాబోయ్ చంపేస్తోన్న చలి.. రాబోయే 3 రోజులు కనిష్ఠానికి ఉష్ణోగ్రతలు..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరిగింది. కొన్ని ఏరియాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు  సింగిల్ డిజిట్ నమోదు అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, కోల్ మైన్ ఏరియాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టానికి పరిమితమయ్యాయి. అటు ఏపీలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:28 AM IST

Trending Photos

Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
5
Actress Pragathi
Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Hyderabad Biryani: ధమ్‌ బిర్యానీకి 2025 ఫిదా.. హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ రికార్డు బద్దలు
5
Hyderabad Biryani
Hyderabad Biryani: ధమ్‌ బిర్యానీకి 2025 ఫిదా.. హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ రికార్డు బద్దలు
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
6
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!
Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?
Cold Waves: బాబోయ్ చంపేస్తోన్న చలి.. రాబోయే 3 రోజులు కనిష్ఠానికి ఉష్ణోగ్రతలు..

తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజులు మరింత కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణశాఖ తెలిపింది. సాధారణం కంటే 3 నుండి 4 డిగ్రీల తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని  సూచించారు. తూర్పు, ఈశాన్య దిశ నుండి గాలులు వీస్తాయంటున్న వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా మెలగాలని సూచించారు. ఇప్పటికే కొమరం భీమ్ జిల్లాలో దాదాపు  6 డిగ్రీల నుంచి 5 డిగ్రీల మధ్య నమోదు అయింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కు పరిమితమయ్యాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా శేరిలింగం పల్లిలోని బీహెచ్ఈఎల్, హెచ్ సీయూ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంది. అటు ఈసీఐఎల్, సైనిక్ పురి, బోడుప్పల్, నాగోల్, చాంద్రాయణ గుట్ట, బాలాపూర్, బడంగ్ పేట్ ప్రాంతాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు ఉదయం 8 తర్వాత కూడా చలి తీవ్రత తగ్గడం లేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 10 తర్వాత కూడా చలి తగ్గడం లేదు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

మరోవైపు భాగ్యనగరంలో పొగమంచు కమ్మేసింది. ముఖ్యంగా అస్తమా  రోగులు ఉదయం 8  తర్వాత తమ పనుల కోసం బయటకు వెళ్ళాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు నెమ్మదిగా  లైట్ డిప్ చేసుకుంటూ వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మార్నింగ్ వాకర్స్ .. శరీరం మొత్తం కప్పుకొని మాత్రమే వాకింగ్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. చర్మం పొడి బారగుండా చర్మ సంబంధ క్రీములు వాడాలని సూచిస్తున్నారు. కొబ్బరి నూనె రాసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు అత్యల్ప  స్థాయికి దిగజారాయి. వచ్చే సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cold WavesTelangana weather updatesIndia Weather UpdateTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugu

Trending News