Telangana cold Waves: ఇదేం చలిరా నాయనా.. మరో మూడు రోజుల ఇంతే..!

Telangana cold Waves: తెలంగాణతో పాటు ఏపీ సహా దేశ వ్యాప్తంగా చలి చంపేస్తోంది. ఉదయం, సాయంత్రం పూట బయటకు వెళ్లాలంటే ఒణికిపోవాల్సిందే. గతంలో ఎన్నడు లేనట్టు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:29 AM IST

తెలంగాణలో చలిపులి  వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వీస్తున్న శీతల గాలుల కారణంగా చలి అధికంగా వుంటోంది. రానున్న 4 రోజుల్లో పరిస్థితి మరింత భయంకరంగా మారుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు  హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపోతున్నాయి. సాధారణంగా కొమరంభీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. 

ఇక్కడ 7.3 డిగ్రీల అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని వాతావరణశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో కూడా రానున్న మూడు రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు అత్పల్పంగా నమోదు కానున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది. అంతేకాదు ముఖ్యంగా శేర్ లింగం పల్లి, రామచంద్రాపురం, సైనిక్ పురి, బోడుప్పల్, కీసర, చాంద్రాయణ గుట్ట వంటి ప్రాంతాల్లో అత్పల్ప ఉష్ణోగ్రతలు  నమోదు అయ్యాయి. 

మరో హైదరాబాద్ లో పలు ప్రాంతాల్లో రాబోయే 4 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కు పరిమితం కానున్నట్టు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. పొగమంచు కారణంగా ఉబ్బసం రోగులు 8 తర్వాత తమ పనుల కోసం బయటకు వెళ్ళాలని సూచిస్తున్నారు. పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు లైట్ డిప్ చేసుకుంటూ వెళితే ఎలాంటి ప్రమాదాలకు ఆస్కారం లేకుండా ఉంటుందని తెలిపారు. ఉదయం పూట ట్రాఫిక్ లేదని ఎక్కువ స్పీడ్ తో కాకుండా.. మాములు స్పీడ్ లో వెళ్లమని సూచిస్తున్నారు.  పొగమంచు సమీపంలో ముందు వచ్చే వాహనం గుర్తించడం కష్టం. అటు ఉదయం రహదారిపై వాకింగ్  కోసం వెళ్లేవారు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని నడక సాగించాలని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు అత్యల్ప  స్థాయికి పడిపోయాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా  10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. వచ్చే జనవరి ద్వితీయార్ధం వరకు ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cold WavesTelangana weather updatesIndia Weather UpdateTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugu

