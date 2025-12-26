English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Cold Waves: భారీగా తగ్గిన ఉష్ణోగ్రతలు.. చలికి వణికిపోతున్న ప్రజలు..

Telangana Cold Waves: భారీగా తగ్గిన ఉష్ణోగ్రతలు.. చలికి వణికిపోతున్న ప్రజలు..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో చలి వణికిస్తోంది. చాలా జాల్లాల్లో సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయం, రాత్రి సమయాల్లో పొగమంచు కురుస్తోంది. ఉదయం సమయంలో బయటికి రావాలంటే కూడా జనాలు ఇబ్బందిపడుతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:34 AM IST

Telangana Cold Waves: భారీగా తగ్గిన ఉష్ణోగ్రతలు.. చలికి వణికిపోతున్న ప్రజలు..

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి వణికిస్తోంది. కేవలం ఉత్తర తెలంగాణ, కోల్ బెల్ట్ ఏరియాలో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి పాలమూరు జిల్లాల వరకు చలికి ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. ఉదయం పూట అవసరమై పొలం పనులకు వెళ్లే రైతులు, రైతు కూలీల తో పాటు సామాన్యులు సైతం చలికి గజ గజ లాడిపోతున్నారు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు బయటకు వెళ్లాలంటే వణికిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

మరోవైపు సాయంత్రం 5 దాటితే చీకటి పడుతుండగా… చలి తీవ్రత మొదలవుతున్న పరిస్థితులున్నాయి. ఈ  వారమంతా చలి తీవ్రత ఉన్నప్పటికీ… ఆ తర్వాత కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉంది. వారం రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఆ తరువాత అంటే జనవరి 1 నుంచి చలి తగ్గే అవకాశం ఉందంటోంది వాతావరణశాఖ. రాబోయే 2 రోజుల్లో  కనిష్ణ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందంటోంది. 

ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా చలి గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోహీర్ ప్రాంతం  డిసెంబరు 5 నుంచి సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలే నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ చలి తీవ్రత ప్రజలను వణికిస్తోంది. అటు ఏపీలోని ఏజెన్సీ జిల్లాలైన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టానికి పడిపోయాయి. అటు పోలవరం, జంగారెడ్డి గూడెం వంటి ప్రాంతాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

