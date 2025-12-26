Telangana Cold Waves: భారీగా తగ్గిన ఉష్ణోగ్రతలు.. చలికి వణికిపోతున్న ప్రజలు..

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలి వణికిస్తోంది. కేవలం ఉత్తర తెలంగాణ, కోల్ బెల్ట్ ఏరియాలో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి పాలమూరు జిల్లాల వరకు చలికి ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. ఉదయం పూట అవసరమై పొలం పనులకు వెళ్లే రైతులు, రైతు కూలీల తో పాటు సామాన్యులు సైతం చలికి గజ గజ లాడిపోతున్నారు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు బయటకు వెళ్లాలంటే వణికిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మరోవైపు సాయంత్రం 5 దాటితే చీకటి పడుతుండగా… చలి తీవ్రత మొదలవుతున్న పరిస్థితులున్నాయి. ఈ వారమంతా చలి తీవ్రత ఉన్నప్పటికీ… ఆ తర్వాత కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉంది. వారం రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఆ తరువాత అంటే జనవరి 1 నుంచి చలి తగ్గే అవకాశం ఉందంటోంది వాతావరణశాఖ. రాబోయే 2 రోజుల్లో కనిష్ణ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందంటోంది.
ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా చలి గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోహీర్ ప్రాంతం డిసెంబరు 5 నుంచి సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలే నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ చలి తీవ్రత ప్రజలను వణికిస్తోంది. అటు ఏపీలోని ఏజెన్సీ జిల్లాలైన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టానికి పడిపోయాయి. అటు పోలవరం, జంగారెడ్డి గూడెం వంటి ప్రాంతాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి.
