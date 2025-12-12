Telangana Cold Waves: తెలంగాణపై చలి పంజా.. బయటకొస్తే వణుకుడే..

Heavy Cold In Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలిపులి పంజా విసురుతోంది. తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోతుండటంతో పలు జిల్లాలు గజగజ వణుకుతున్నాయి. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా గిన్నెధరిలో రికార్డు స్థాయిలో కనిష్ఠంగా 5.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లోనూ చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 26 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల లోపు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
13 జిల్లాల్లో ఏకంగా 8 డిగ్రీల లోపే నమోదు కావడం చలి తీవ్రత ఏంటో తెలుపుతోంది. దేశంలోని ఈశాన్య ప్రాంతాలో పాటు ఉత్తరాది నుంచి గాలులు తెలంగాణ వైపునకు వీస్తున్న కారణంగా చలి తీవ్రత కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని, సాధారణం కన్నా 4 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
జనగామ మినహా అన్ని జిల్లాల్లోనూ 10 డిగ్రీల లోపు రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచించింది. 32 జిల్లాలకు ‘ఆరెంజ్’ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో శేరిలింగం పల్లితో పాటు హూదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీతో పాటు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, సైనిక్ పురి, మల్లాపూర్, నాగోల్, ఉప్పల్, బహదూర్ పుర, ఆరామ్ ఘర్ తదితర ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. రాబోయే నెల రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.