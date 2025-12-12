English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Cold Waves: తెలంగాణపై చలి పంజా.. బయటకొస్తే వణుకుడే..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా నవంబర్ నెల నుంచే చలి పంజా విసురుతుంది. మధ్యలో కాస్త తగ్గినా.. డిసెంబర్ నెల ప్రారంభం నుంచి చలి వణికిస్తోంది. దీంతో ప్రజలు ఉదయం పూట వాకింగ్ వెళ్లేవాళ్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదర్కొంటున్నారు. ఇక ఉత్తరాది నుంచి వీచే చలి గాలులతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలి పులి ప్రజలపై గాండ్రిస్తుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 10:17 AM IST

Heavy Cold In Telangana:  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చలిపులి పంజా విసురుతోంది. తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా  పడిపోతుండటంతో పలు జిల్లాలు గజగజ వణుకుతున్నాయి. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా గిన్నెధరిలో  రికార్డు స్థాయిలో కనిష్ఠంగా 5.4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లోనూ చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 26 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల లోపు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 

13 జిల్లాల్లో ఏకంగా 8 డిగ్రీల లోపే నమోదు కావడం చలి తీవ్రత ఏంటో  తెలుపుతోంది. దేశంలోని ఈశాన్య ప్రాంతాలో పాటు ఉత్తరాది  నుంచి గాలులు తెలంగాణ వైపునకు వీస్తున్న కారణంగా చలి తీవ్రత కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో రెండు రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని, సాధారణం కన్నా 4 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. 

జనగామ మినహా అన్ని జిల్లాల్లోనూ 10 డిగ్రీల లోపు రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచించింది. 32 జిల్లాలకు ‘ఆరెంజ్‌’ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో శేరిలింగం పల్లితో పాటు హూదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీతో పాటు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, సైనిక్ పురి, మల్లాపూర్, నాగోల్, ఉప్పల్, బహదూర్ పుర, ఆరామ్ ఘర్ తదితర ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. రాబోయే నెల రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

