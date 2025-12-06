English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Cold Waves: తెలంగాణను వణికిస్తున్న చలి పులి.. ఒక్కసారికి విజృంభిస్తున్న కోల్డ్ వేవ్స్..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో ఒక్కసారిగా చలి పెరిగింది. పెరిగిన చలితో ప్రజలు గజ గజ వణికిపోతున్నారు. ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు దక్షిణ తెలంగాణలో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచే చలి తీవ్రతే పెరుగుతుంది. ఉదయం 10 గంటల వరకు చలి తీవ్రత కొనసాగుతూన ఉంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 6, 2025, 01:02 PM IST

తెలంగాణలో కోల్డ్ వేవ్  స్టార్ట్‌ అయ్యింది. రాత్రి సమయాల్లో జాగ్రత్తగా వుండాలని  వాతావరణ శాఖ  నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాత్రి నుంచి చలి మరింత పెరుగుతుందని IMD వార్నింగ్‌ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, హైదరాబాద్ , మెదక్ జిల్లాల్లోనూ సింగిల్ డిజిట్ టెంపరేచర్ నమోదవుతాయని అప్రమత్తం చేసింది. ఉదయం నుంచే చలి ప్రభావం ఎక్కువగా వుంది. 

ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని సిర్పూర్లో ఈ ఉదయం 6 గం.కు అత్యల్పంగా 8.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డైంది. హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్ లో  12.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అటు ఈసీఐఎల్, సైనిక్ పురి, మల్లాపూర్, బోడుప్పల్ ప్రాంతాల్లో కూడా చలి తీవ్రత ఎక్కువగా నమోదు అవుతుంది. ఉదయం వాహ్యాలీకి వెళ్లే వాళ్లు చలికి వణికిపోతున్నారు. వాతావరణ శాఖ కూడా పెరిగిన చలి నేపథ్యంలో ప్రజలు  తలతో పాటు చెవులు  పూర్తిగా కప్పేలా మఫ్లర్లతో పాటు మంకీ టోపీలు ధరించాలని చెబుతున్నారు. 

అటు చలి తీవ్రతతో వృద్దులు,పిల్లలు వణికిపోతున్నారు. మరో వారం పది రోజులు పాటు చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. మరోవైపు మధ్య, వాయువ్య, ఈశాన్య భారతంతో పాటు రాజస్థాన్ నుంచి వీచే చలిగాలులతో తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది.  ఆయా రాష్ట్రాల్లో చలి సాధారణం కన్నా ఎక్కువగా చలి గాలులు వీస్తాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

