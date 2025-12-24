Telangana Cold Waves: వణుకుతున్న తెలంగాణ.. 7 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ 15 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..

తెలంగాణను తీవ్రమైన చలిగాలులు వణికిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ తెలంగాణలోని ఏడు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. హైదరాబాద్, హనుమకొండ, కరీంనగర్ సహా 15 జిల్లాలకు అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఉదయం పూట వృద్దులు, చిన్న పిల్లలు బయట తిరగొద్దని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ తిరిగిన శరీరం మొత్తం ఉన్ని దుస్తుల కప్పుకొని బయటకు రావాలని సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు పొగమంచు కారణంగా వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో డిసెంబర్ 26 వరకు ఉష్ణోగ్రతలు 5 నుంచి 10 డిగ్రీల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అటు హైదరాబాద్లో రానున్న 24 గంటల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 13 డిగ్రీలుగా ఉండొచ్చని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా శేరిలింగంపల్లి, కాప్రా, సైనిక్ పురి, ఉప్పల్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తదితర ప్రాంతాల్లో అత్యంత కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నయి.
ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని 8 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. సుమారు 25 జిల్లాల్లో 14 డిగ్రీల లోపు ఉష్ణోగ్రతలు కొనసాగుతున్నాయి. రాత్రిపూట కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్లో అత్యల్పంగా 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది.
