Telangana Cold Waves: మరో మూడు రోజులు జాగ్రత్త.. సింగిల్ డిజిట్ లో టెంపరేచర్..

Weather Updates: తెలంగాణలో చలి తీవ్రత మళ్లీ పెరిగింది. రెండు మూడు రోజులుగా రాత్రి టెంపరేచర్లు సింగిల్ డిజిట్లో నమోదవుతున్నాయి. రాత్రి14 జిల్లాల్లో సింగిల్ డిజిట్ టెంపరేచర్లు నమోదయ్యాయి. అత్యల్పంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో 5.6 డిగ్రీల టెంపరేచర్ రికార్డయింది. అటు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా గిన్నెదారిలో 6 డిగ్రీలు, హైదారాబాద్ HCU లో 7.4 డిగ్రీల చొప్పున కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
మరో ఏడు జిల్లాల్లో 9 ఉంచి 9.8 డిగ్రీల మధ్య రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఇంకో 19 జిల్లాల్లో 10 నుంచి 12.4 డిగ్రీల మధ్య రికార్డయ్యాయి. ఇందులో 12 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల రేంజ్లోనే టెంపరేచర్లు నమోదయ్యాయి. మరో రెండు రోజుల పాటు చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. సంక్రాంతి వరకు చలి తీవ్రత కొనసాగుతుందని, ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పొగమంచు ప్రభావం కొనసాగుతుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
టెంపరేచర్ హఠాత్తుగా వచ్చిన మార్పుల వల్ల ప్రజల రోగనిరోధక శక్తి క్రమేపి తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల అంటువ్యాధులు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఆస్తమా వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ వింటర్ అత్యంత క్లిష్టంగా మారిందనే చెప్పాలి. గాలి ద్వారా వ్యాపించే వైరస్లు చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండటం వల్ల ఫ్లూ జ్వరాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు ఈ వాతావరణంలో మార్పులు కారణంగా త్వరగా అస్వస్థతకు గురవుతున్నారు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.