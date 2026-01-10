English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Cold Waves: మరో మూడు రోజులు జాగ్రత్త.. సింగిల్ డిజిట్ లో టెంపరేచర్..

Telangana Cold Waves: మరో మూడు రోజులు జాగ్రత్త.. సింగిల్ డిజిట్ లో టెంపరేచర్..

Telangana Cold Waves: సంక్రాంతికి చేయి లేపనంత చలి ఉంటుందనేది నానుడి. అంతేకాదు మరో వారం పది రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. అంతేకాదు పలు ప్రాంతాల్లో సింగిల్ డిజిట్ లో టెంపరేచర్స్ తగ్గిపోయాయి. సింగిల్ డిజిట్ లో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 10:06 AM IST

Trending Photos

EPFO: 30కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫోన్‌పే, గూగుల్‌ పే నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
6
EPFO News
EPFO: 30కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫోన్‌పే, గూగుల్‌ పే నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
Motorola G35 మొబైల్ సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌లో 1,499కే.. అబ్బబ్బ ఇలాంటి ఛాన్స్‌ మళ్లీ రాదు!
6
Motorola G35 5G
Motorola G35 మొబైల్ సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌లో 1,499కే.. అబ్బబ్బ ఇలాంటి ఛాన్స్‌ మళ్లీ రాదు!
Sankranti Lucky Zodiac: సంక్రాంతి రోజు నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు.. ధన వర్షం కురిపించబోతున్న సూర్యుడు..
6
Makar Sankranti
Sankranti Lucky Zodiac: సంక్రాంతి రోజు నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు.. ధన వర్షం కురిపించబోతున్న సూర్యుడు..
Actress Ramya: మగాళ్లను వీధి శునకాలతో పొల్చిన కన్నడ నటి.. నెట్టింట దుమారం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Actress ramya
Actress Ramya: మగాళ్లను వీధి శునకాలతో పొల్చిన కన్నడ నటి.. నెట్టింట దుమారం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Telangana Cold Waves: మరో మూడు రోజులు జాగ్రత్త.. సింగిల్ డిజిట్ లో టెంపరేచర్..

Weather Updates: తెలంగాణలో చలి తీవ్రత మళ్లీ పెరిగింది. రెండు మూడు రోజులుగా రాత్రి టెంపరేచర్లు సింగిల్​ డిజిట్​లో నమోదవుతున్నాయి. రాత్రి14 జిల్లాల్లో సింగిల్​ డిజిట్​ టెంపరేచర్లు నమోదయ్యాయి. అత్యల్పంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్​లో 5.6 డిగ్రీల టెంపరేచర్​ రికార్డయింది. అటు ఆసిఫాబాద్​ జిల్లా గిన్నెదారిలో 6 డిగ్రీలు, హైదారాబాద్‌ HCU లో  7.4 డిగ్రీల చొప్పున కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మరో ఏడు జిల్లాల్లో 9 ఉంచి 9.8 డిగ్రీల మధ్య రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఇంకో 19 జిల్లాల్లో 10 నుంచి 12.4 డిగ్రీల మధ్య రికార్డయ్యాయి. ఇందులో 12 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల రేంజ్​లోనే టెంపరేచర్లు నమోదయ్యాయి. మరో రెండు రోజుల పాటు చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది.  సంక్రాంతి వరకు చలి తీవ్రత కొనసాగుతుందని, ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పొగమంచు ప్రభావం కొనసాగుతుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

టెంపరేచర్  హఠాత్తుగా వచ్చిన మార్పుల వల్ల ప్రజల రోగనిరోధక శక్తి క్రమేపి తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల అంటువ్యాధులు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా  జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఆస్తమా వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ వింటర్ అత్యంత క్లిష్టంగా మారిందనే చెప్పాలి.  గాలి ద్వారా వ్యాపించే వైరస్‌లు చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండటం వల్ల ఫ్లూ జ్వరాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు ఈ వాతావరణంలో మార్పులు కారణంగా త్వరగా అస్వస్థతకు గురవుతున్నారు.  

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cold WavesHeavy Cold Wavesap weatherSever Cold WavesTelangana Cold Waves

Trending News