Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో పెరిగిన చలి పులి..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో నిన్న మొన్నటి వరకు వర్షాలు దంచి కొట్టాయి. ఇపుడిపుడే సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 8, 2025, 12:24 PM IST

Telangana Cold Waves: కార్తీకం మాసం నుంచి చలి పంజా విసరడం మొదలుపెడుతుంది. అయితే.. వర్షాల కారణంగా కాస్త ఆలస్యంగా తెలంగాణను చలి వెంటాడుతుంది. ఉన్నట్టుండి రెండు రోజులుగా ఒక్కసారి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాతావరణం మారిపోయింది. క్రమంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. ఉత్తర, మధ్య, పశ్చిమ తెలంగాణ ప్రాంతాలను చలి తీవ్రత పెరుగోంది.

పైగా ఉత్తరాదితో పాటు రాజస్థాన్ నుంచి వీచే చలిగాలులతో తెలంగాణలో కనిష్టానికి పడిపోయాయి. దీంతో ఉదయం పూట బయటకు వెళ్లాలంటే కాళ్లు చేతులు వణికే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. సంక్రాంతి వరకు ఇదే పరిస్థితులు కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో  కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు మరింత దిగువు చేరనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే  పడిపోయాయి. 

శుక్రవారం ఉదయం ఆదిలాబాద్‌లోని బేలా ప్రాంతంలో అత్యల్పంగా 14.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.ఉదయం పూట మార్నింగ్ వాక్ వెళ్లేవాళ్లు.. కాస్త సూర్యోదయం అయ్యాక వెళితే బెటర్. వృద్దులు, హృదయ సంబంధిత రోగాలున్నవాళ్లు అప్రమత్తతో మెలగాలి. ఉదయం, సాయంత్రి వేళల్లో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే .. చెవులు పూర్తిగా కప్పుకోవాలి. మఫ్లర్, స్వెట్టర్స్ వంటివి వేసుకొని బయటకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Winter Cold WaverWinter cold 2025Telangana Winter ColdHeavy Cold WaveCold Waves

