Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో చంపేస్తోన్న చలి.. మరో రెండు రోజులు డేంజర్ బెల్స్..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో చలి చంపేస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోతుండటంతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ, అటవీ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత భీభత్సంగా ఉంది. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్ వంటి జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఏకంగా 3 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పడిపోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా సగటున 7 నుంచి 13 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 11:33 AM IST

Telangana Cold Waves: తెలంగాణలో చంపేస్తోన్న చలి.. మరో రెండు రోజులు డేంజర్ బెల్స్..

తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి.  రానున్న రెండు రోజుల పాటు చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉత్తర భారతం నుండి వీస్తున్న పొడి గాలుల కారణంగా రాష్ట్రంలో శీతల గాలుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. పొగమంచు కారణంగా తెల్లవారుజామున వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.  పొగ మంచు కారణంగా దృశ్యమానత తగ్గడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే.

వాతావరణంలో హఠాత్తుగా వచ్చిన మార్పుల వల్ల ప్రజల రోగనిరోధక శక్తి క్షీణిస్తోంది. దీనివల్ల అంటువ్యాధులు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఆస్తమా వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ చలి కాలం అత్యంత కష్టతరంగా మారింది. గాలి ద్వారా వ్యాపించే వైరస్‌లు చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండటం వల్ల ఫ్లూ జ్వరాలు ప్రబలుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు ఈ వాతావరణ మార్పులకు త్వరగా గురవుతున్నారు. 

వారిలో శరీర ఉష్ణోగ్రత వేగంగా తగ్గిపోవడం వల్ల 'హైపోథెర్మియా' వంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. అత్యవసరమైతే తప్ప తెల్లవారుజామున, రాత్రి 8 గంటల తర్వాత బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా ఉన్ని దుస్తులు, మఫ్లర్లు, గ్లౌజులు ధరించాలని చెబుతున్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

