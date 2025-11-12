Telangana Cold Waves: చంపేస్తున్న చలి..! అడుగు బయట పెట్టాలంటే భయం..

Cold Waves Alert in Telangana: నిన్న మొన్నటి వరకు తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. మొన్నటి వరకు వర్షాలతో అల్లాడిన ప్రజలు తాజాగా చలి వెంటాడుతుంది. పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. అంతేకాదు చలి తీవ్రతతో పిల్లలు, వృద్దులు అల్లాడుతున్నారు. అటు హైదరాబాద్ తో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గతం వారం రోజుల్లో గణనీయంగా తగ్గాయి. ఉదయం పూట, రాత్రి 7 అయితే చాలు చలిగాలులు ప్రజలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి. స్వెట్టర్స్ సహా గ్లోజెస్ లేకుండా బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితులు నెలకున్నాయి.
మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో 5 నుంచి 7 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా నమోదయ్యాయి. రాగల రెండు రోజుల్లో పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుందని తెలిపారు. ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో పొగమంచు ఎక్కువగా ఉంటుందని ఐఎండీ అధికారులు తెలిపారు.
పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్నారులు, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు త్వరగా అనారోగ్యం పాలయ్యే ప్రమాదం ఉన్నందున జాగ్రత్తలు పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.ఈ నెలతో పాటు వచ్చెనెల సహా సంక్రాంతి వరకు ఇదే వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే అవకాశాలున్నాయి. పిల్లలు, పెద్దలు తల పూర్తిగా కవర్ అయ్యేలా మఫ్లర్ తో పాటు స్వెట్టర్స్ వంటివి వేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పితే బయట తిరగవద్దని చెబుతున్నారు.
