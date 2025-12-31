English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Cold Waves: తెలంగాణను చంపేస్తోన్న చలి.. సింగిల్ డిజిట్ కు టెంపరేచర్..

Telangana Cold Waves: తెలంగాణను చంపేస్తోన్న చలి.. సింగిల్ డిజిట్ కు టెంపరేచర్..

Telangana Cold Waves: డిసెంబర్ లో ఎన్నడు లేనంతగా ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోయాయి. గత కొన్నేళ్ల రికార్డు ఈ యేడాది బద్దలైంది. ఈ సారి చలి తీవ్రత నవంబర్ నెల నుంచే మొదలైంది. అటు డిసెంబర్ లో పీక్స్ లోి వెళ్లింది. తాజాగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో టెంపరేచర్స్ సింగిల్ డిజిట్ కు పరిమితమయ్యాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 31, 2025, 08:19 AM IST

Trending Photos

Gold Mines: దేశంలో టాప్‌ -5 బంగారు గనులు ఇవే! ఇక్కడ తవ్వితే రూ.50 వేలకే తులం బంగారం
6
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో టాప్‌ -5 బంగారు గనులు ఇవే! ఇక్కడ తవ్వితే రూ.50 వేలకే తులం బంగారం
Oneplus Turbo: 9,000mAh బ్యాటరీతో వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌ జనవరిలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు భయ్యా!
5
Oneplus Turbo
Oneplus Turbo: 9,000mAh బ్యాటరీతో వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌ జనవరిలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు భయ్యా!
Tomorrow School Holiday: రేపు బుధవారం డిసెంబర్ 31న స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..!
5
Tomorrow School Holiday: రేపు బుధవారం డిసెంబర్ 31న స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..!
Trigrahi Raja Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహి రాజయోగం.. ఈ రాశులవారి తల రాత పూర్తిగా మారబోతోంది!
6
Tirgrahi Yog
Trigrahi Raja Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ త్రిగ్రహి రాజయోగం.. ఈ రాశులవారి తల రాత పూర్తిగా మారబోతోంది!
Telangana Cold Waves: తెలంగాణను చంపేస్తోన్న చలి.. సింగిల్ డిజిట్ కు టెంపరేచర్..

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత మరింత పెరిగింది. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 4 డిగ్రీలకు పడిపోయాయి. రానున్న మూడు రోజులు చలి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటుపొగమంచుతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కొన్ని రోజులుగా  గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లోనూ చలిపులి పంజా విసురుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయికంటే తక్కువకు పడిపోతుండడంతో చలి తీవ్రత పెరిగింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఉదయం పొగ మంచు కారణంగా ఎదురుగా వచ్చే వాహానాలు కనపడక వాహనదారులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అటు తెలంగాణలో పొగమంచుతో పాటు వాతావరణ కాలుష్యం గతంలో కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా రోడ్డు పై ఊడ్చిన చెత్తను కొంత మంది సిబ్బంది కాలబెట్టడం ఈ వాతావరణ కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది. చెత్త ఎత్తకుండా... ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్తను కాల్చడం వలన ఉదయం నడకు వెళ్లే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

మరోవైపు కొత్త యేడాడి లో కూడా చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో చలి తీవ్రత​ ముగిసి జనవరి తొలివారం లేకుంటే రెండో వారంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వెదర్ డిపార్ట్ మెంట్ చెప్పంది. మరోవైపు జనవరిలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అకాల వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయట. మరోవైపు సంక్రాంతి తరువాత చలి తీవ్రత క్రమంగా తగ్గిపోనుందని వెదర్ డిపార్టెంట్ తెలిపింది.  

ead more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cold WavesTelangana weather updatesIndia Weather UpdateTelangana Weather ForecastTelangana Weather updates in telugu

Trending News