Telangana Cold Waves: తెలంగాణను చంపేస్తోన్న చలి.. సింగిల్ డిజిట్ కు టెంపరేచర్..

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత మరింత పెరిగింది. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 4 డిగ్రీలకు పడిపోయాయి. రానున్న మూడు రోజులు చలి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటుపొగమంచుతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కొన్ని రోజులుగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోనూ చలిపులి పంజా విసురుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయికంటే తక్కువకు పడిపోతుండడంతో చలి తీవ్రత పెరిగింది.
ఇక ఉదయం పొగ మంచు కారణంగా ఎదురుగా వచ్చే వాహానాలు కనపడక వాహనదారులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అటు తెలంగాణలో పొగమంచుతో పాటు వాతావరణ కాలుష్యం గతంలో కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా రోడ్డు పై ఊడ్చిన చెత్తను కొంత మంది సిబ్బంది కాలబెట్టడం ఈ వాతావరణ కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది. చెత్త ఎత్తకుండా... ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్తను కాల్చడం వలన ఉదయం నడకు వెళ్లే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
మరోవైపు కొత్త యేడాడి లో కూడా చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో చలి తీవ్రత ముగిసి జనవరి తొలివారం లేకుంటే రెండో వారంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వెదర్ డిపార్ట్ మెంట్ చెప్పంది. మరోవైపు జనవరిలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అకాల వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయట. మరోవైపు సంక్రాంతి తరువాత చలి తీవ్రత క్రమంగా తగ్గిపోనుందని వెదర్ డిపార్టెంట్ తెలిపింది.
