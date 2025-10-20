English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Colleges Holiday: రాష్ట్రంలో కాలేజీలు బంద్..మళ్లీ రాచుకున్న చిచ్చు..ప్రభుత్వానికి నోటీసులు!

Colleges Holiday: రాష్ట్రంలో కాలేజీలు బంద్..మళ్లీ రాచుకున్న చిచ్చు..ప్రభుత్వానికి నోటీసులు!

Telangana Colleges Bandh: భారీగా పేరుకుపోయిన ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు చెల్లించాలని రాష్ట్రంలోని ఇంజనీరింగ్, వృత్తి విద్యా కళాశాల యాజమాన్యాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోని పక్షంలో నవంబరు 3 నుంచి బంద్ పాటిస్తామని ప్రైవేట్ కాలేజీల సమాఖ్య హెచ్చరించింది. ఇదే విషయమై అక్టోబరు 22న తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నోటీసులు అందజేస్తామని వారు పేర్కొన్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 20, 2025, 06:31 AM IST



 

ఈ సమాఖ్య కమిటీ మీటింగ్ ఆదివారం జరిగింది. ఈ క్రమంలో వారి విధివిధానాలకు ప్రకటించారు. అక్టోబరు 25వ తేదీన విద్యార్థి సంఘాలతో, అక్టోబరు 26న సర్వసభ్య సమావేశాలు, నవంబరు 1న అన్ని పార్టీల నేతలతో కలిసి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని వారు నిర్ణయించారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోతే నవంబరు 3 నుంచి స్వచ్ఛంగా కాలేజీల బంద్ పాటిస్తామని యాజమాన్యాలు స్పష్టం చేశాయి. 

గత ఆగస్టు నుంచి పండుగలు ఇతర సెలవుల కారణంగా స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో సిలబస్‌ పూర్తి కావడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. గత నెలలో బంద్ ప్రకటించిన ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు ఇప్పుడు మరోసారి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నవంబరు 3 నుంచి బంద్ పాటిస్తామని హెచ్చరించారు. ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ బాకీలు చెల్లించని కారణంగా బంద్ పాటిస్తామని ప్రైవేట్ కాలేజీల యాజమాన్యాలు ప్రకటించాయి. గతనెలలో జరిగిన చర్చల నేపథ్యంలో కొంతమేర సర్దుబాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పినా.. వారికి ఆశించిన మేర బకాయిలు చెల్లించని కారణంగా మరోసారి బంద్‌ను ప్రకటించాయి. ప్రభుత్వం నిధులను విడుదల చేసేంత వరకు కాలేజీలు తెరిచే  అవకాశం లేదని ప్రైవేట్ కాలేజీల సమాఖ్య వెల్లడించింది.   

సెప్టెంబరులో రూ.600 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బాకీలను చెల్లిస్తామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. అలాగే తొలుత రూ. 600 కోట్లను చెల్లించి.. మిగిలిన బకాయిల్లో మరో రూ. 600 కోట్లను దీపావళి సందర్భంగా విడుదల చేస్తామని రేవంత్ సర్కార్ హామీ ఇవ్వగా.. దీపావళి వచ్చినా ఇంకా నిధులు మంజూరు చేయని కారణంగా కాలేజీల బంద్ తప్పడంలేదని ప్రైవేట్ కాలేజీల యాజమాన్యాలు వెల్లడించాయి. 

ఏం జరిగిందంటే?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ కాలేజీలకు ప్రభుత్వం రూ.10 వేల కోట్లు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బకాయిలు చెల్లించని కారణంగా బంద్ నిర్వహిస్తామని ప్రైవేట్ కాలేజీలు హెచ్చరించాయి. ఇంతకుముందు ఇంజనీర్స్ డే ను బ్లాక్ డేగా ప్రకటించి తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ను కలిసిన ప్రైవేట్ కాలేజీ ఓనర్లు నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు బంద్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో దాదాపుగా 10 లక్షల మంది విద్యార్థులపై ప్రభావం పడనుంది.

