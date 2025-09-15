English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Colleges Holiday: తెలంగాణ కాలేజీలకు తీపికబురు..బంద్ అంతా బంద్..రేపటి నుంచి కాలేజీలు రీఓపెన్!

Telangana Colleges Holiday: తెలంగాణ కాలేజీల యాజమాన్యాలతో రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ చేసిన చర్చలు సఫలం అయ్యాయి. సెప్టెంబరు 15 నుంచి నిరవధిక బంద్ ప్రకటించిన తెలంగాణ కాలేజీల మేనేజ్‌మెంట్ ప్రకటించడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది. చర్చలు సఫలం అవ్వడం వల్ల రేపటి నుంచి కాలేజీలన్నీ యథాతథంగా తెరుచుకోనున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 15, 2025, 10:14 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Colleges Holiday: తెలంగాణ కాలేజీలకు తీపికబురు..బంద్ అంతా బంద్..రేపటి నుంచి కాలేజీలు రీఓపెన్!

Telangana Colleges Holiday: గతనెలలో సెలవుల జాతర ముగిసింది. ఆగస్టు నెలలో బోలెడు సెలవులు వచ్చాయి. స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు వరుస సెలవులతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా సెలవులు కూడా వచ్చాయి. నేషనల్ హాలీడేస్ తో పాటు పండుగలు కూడా వచ్చి సెలవులను పెంచేశాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే ఎక్కువ రోజులు సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న కాలేజీలు నిరవధికంగా బంద్ కానున్నాయని కాలేజీలన్నీ ప్రకటించాయి. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బాకీలను విడుదల చేసేంత వరకు కాలేజీలు తెరిచే ప్రసక్తే లేదంటూ తేల్చిచెప్పాయి. ప్రభుత్వం నిధులను విడుదల చేసేంత వరకు కళాశాలలను తెరిచే  అవకాశం లేదని ప్రకటించారు. కానీ, ఒక్కరోజుకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. 

దిగొచ్చిన తెలంగాణ సర్కారు..
తెలంగాణ కాలేజీల యాజమాన్యాలతో రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ చేసిన చర్చలు సఫలం అయ్యాయి. సెప్టెంబరు 15 నుంచి నిరవధిక బంద్ ప్రకటించిన తెలంగాణ కాలేజీల మేనేజ్‌మెంట్ ప్రకటించడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది. చర్చలు సఫలం అవ్వడం వల్ల రేపటి నుంచి కాలేజీలన్నీ యథాతథంగా తెరుచుకోనున్నాయి. 

ఈ వారంలోనే రూ.600 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బాకీలను చెల్లించనున్నారు. తొలుత రూ. 600 కోట్లను చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం తెలియజేసినట్లు సమాచారం. మిగిలిన బాకీలను రాబోయే దీపావళికి రూ. 600 కోట్లను విడుదల చేస్తామని తెలంగాణ సర్కార్ హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. 

ఏం జరిగిందంటే?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ కాలేజీలకు ప్రభుత్వం రూ.10 వేల కోట్లు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బకాయిలు చెల్లించని కారణంగా బంద్ నిర్వహిస్తామని ప్రైవేట్ కాలేజీలు హెచ్చరించాయి. ఇంజనీర్స్ డే ను బ్లాక్ డేగా ప్రకటించి తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ కలిసి నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు బంద్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో దాదాపుగా 10 లక్షల మంది విద్యార్థులపై ప్రభావం పడనుంది.

Also Read: OnePlus Nord 4: కేవలం 2000 రూపాయలకే రూ.33,000 విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్..బంపర్ ఆఫర్!

Also Read: First Night Video: శోభనం వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో షేర్ చేసిన జంట..కెమెరా ముందే బరితెగించి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Colleges HolidayholidayStudentsDussheraFee reimbursement

Trending News