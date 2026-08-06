Telangana Politics: రాజకీయ పార్టీ నేతల మధ్య ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు కామన్. అధికార పార్టీ, ప్రతిపక్షాల మధ్య విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి. ఆలా అయితేనే రాజకీయం కూడా రసవత్తరంగా ఉంటుంది. కానీ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఒకే పార్టీ... అదికూడా అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు.... అందులోను ఎమ్మెల్యేలుగా వున్న ఆ ఇద్దరు వీధి పోరాటానికి దిగడం పొలిటికల్ సర్కిర్స్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇన్నాళ్లు అంతర్గతంగా కొట్టుకున్న నేతలు ఇప్పుడు రచ్చకెక్కి కత్తులు దూసుకోవడం కాంగ్రెస్ నేతలను కలవరానికి గురిచేస్తోంది. వాస్తవానికి ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ కి మంచి పట్టుంది. జిల్లాలో మొత్తం 12 నియోజకవర్గాల్లో సగం నియోజకవర్గాల్లో ఈ బ్రదర్స్ హవా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు అదే బ్రదర్స్ కు సవాల్ చేసి రాజకీయ సమాధి చేస్తామని తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే సామేల్ కామెంట్స్ ను సీరియస్గా తీసుకున్న మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి బిగ్ స్కెచ్ వేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
వాస్తవానికి తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి పట్టుంది. కానీ 2014, 2018 ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ లో కుమ్ములాటలు గులాబీ పార్టీకి అడ్వాంటేజ్గా మారాయి. దాంతో రెండుసార్లు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్ధి గ్యాదరి కిషోర్ స్పల్ప ఓట్ల తేడాతో గండం గట్టేక్కారు. కానీ 2023 ఎన్నికల్లో మాత్రం.. మరోసారి అక్కడ కాంగ్రెస్ జెండా రెపరెపలాడింది. అప్పటివరకు గులాబీ పార్టీలో కొనసాగిన సామేల్.. ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి టికెట్ సాధించారు. దాంతో కాంగ్రెస్ సీనియర్లను పక్కన పెట్టేసినా హైకమాండ్ సమేల్కు టికెట్ ఇవ్వడంతో ఆయన తొలిసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు. కానీ.. ఇప్పుడు మందుల సామేల్ సొంత పార్టీ లీడర్ల నుంచే తీవ్ర నిరసనలు ఎదుర్కొంటున్నారు. నియోజకవర్గంలో పూర్తిగా పాత కొత్త అంటూ నేతలు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయారు. ఈ క్రమంలోనే మండలాధ్యక్ష పదవుల పంపకాలు మందుల సామేల్ ను మరింత రెచ్చిపోయేలా చేశాయి. తన అడ్డాలో పదవుల పంపకాలు కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ డిసైడ్ చేయడం ఏంటని ఎమ్మెల్యే సామేల్ ఘాటుగా విమర్శలకు దిగారు. ఇప్పుడు తుంగుతుర్తిలో సామేల్ కు చెక్ పెట్టేందుకు రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి.. పావులు కదుపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది..
ప్రస్తుతం తుంగుతుర్తిలో ఎమ్మెల్యేకు సామేల్ కు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రజా గాయకుడు, కాంగ్రెస్ నేత ఏపూరి సోమన్నను రంగంలోకి దింపబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్న ఏపూరి సోమన్నది తుంగతుర్తి నియోజకవర్గమే. దాంతో నియోజకవర్గంలో యాక్టివ్ అయితే.. వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇప్పిస్తామని రాజ గోపాల్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని సమాచారం. మాదిగ సామాజికవర్గం కావడం.. ప్రజా గాయకుడిగా మంచి గుర్తింపు ఉండటం సోమన్నకు అడ్వాంటేజ్ అని రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి భావిస్తున్నారట.
గతంలో వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ స్థాపించిన సమయంలో ఆమె వెంట నడిచిన సోమన్న.. ఆ సమయంలో తుంగతుర్తి ఇంచార్జ్ గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత.. షర్మిల తన పార్టీ జెండా ఎత్తేయడంతో గులాబీ పార్టీలో చేరిన సోమన్న.. 2023 ఎన్నికల తర్వాత.. కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏపూరి సోమన్నతో సామేల్ కు చెక్ పెట్టేలా రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యూహాలు రచిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే రాజ గోపాల్ రెడ్డి వ్యూహాంలో భాగంగా తుంగతుర్తిలో ఏపూరి సోమన్న యాక్టివ్ అయితే.. ఎమ్మెల్యే సామేల్ ఎలా రియక్ట్ అవుతారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది..
మొత్తంమీద తుంగుతుర్తిలో గొడవలపై టీపీసీసీ వర్కింగ్ జగ్గారెడ్డి విచారణ జరుపుతున్నారు. ఇటీవలే కాంగ్రెస్ పెద్దలకు నివేదిక ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్న సమయంలో కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ టార్గెట్గా ఎమ్మెల్యే సామేల్ మళ్లీ విమర్శలకు దిగారు. ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యే సామేల్ కు చెక్ పెట్టేలా రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి ప్రత్యేక వ్యూహాలు రచిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఏదీఏమైనా తుంగుతుర్తిలో ఏపూరి సోమన్న రంగంలోకి దిగితే.. సామేల్ ఏం చేస్తారనేది ఆసక్తి రేపుతోంది. అటు జగ్గారెడ్డి కమిటీ కూడా ఇద్దరి మధ్య గొడవపై ఎలాంటి నివేదిక సమర్పిస్తారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.