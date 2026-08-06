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ఇది పెద్ద స్కెచ్చేనా.. ఎమ్మెల్యే సామేల్‌కు ఎమ్మెల్యే రాజ గోపాల్ రెడ్డి చెక్..?

Telangana Politics: తుంగతుర్తిలో ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ కు బిగ్ షాక్ తగలబోతోందా..! ఎమ్మెల్యే సామేల్ కు చెక్ పెట్టేందుకు ఎమ్మెల్యే రాజ గోపాల్ రెడ్డి బిగ్ స్కెచ్ వేశారా..! కొద్దిరోజులుగా కోమటిరెడ్డి రాజ గోపాల్ రెడ్డి, సామేల్ మధ్య బహిరంగ యుద్దమే జరుగుతోంది..! తుంగుతుర్తిలో కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ పెత్తనం ఏంటని సామేల్ ఫైర్ అవుతున్నారు..! అటు సామేల్‌ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించింది తానేనంటూ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి చెప్పుకుంటున్నారు..! ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే సామేల్ కు చెక్ పెట్టేలా కోమటిరెడ్డి వేసిన స్కెచ్ ఏంటి..! దీనిపై జిల్లాలో ఇప్పుడు హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోందా..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 06, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:45 PM IST
ఇది పెద్ద స్కెచ్చేనా.. ఎమ్మెల్యే సామేల్‌కు ఎమ్మెల్యే రాజ గోపాల్ రెడ్డి చెక్..?
Image Credit: Nalgonda Politics

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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