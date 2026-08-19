/Konda Susmita: రేవంత్‌ రెడ్డిపై సుష్మిత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు.. కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసులు

Konda Susmita Row: వరుసగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో అధికారంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడింది. పార్టీ నాయకులే ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణ కమిటీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దేవాదాయ, అటవీ శాఖల మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె కొండా సుష్మిత బుధవారం రేవంత్ రెడ్డితోపాటు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది. అవినీతి ఆరోపణలు చేయడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇరుకున పడింది. ఈ నేపథ్యంలో క్రమశిక్షణా కమిటీ కొండా సుష్మిత వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇవ్వాలని ఆమె తల్లి, మంత్రి కొండా సురేఖకు క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసులు జారీ చేసింది.
సీనియర్ నాయకుడు సస్పెండ్
కొందరిని అసభ్య పదాలతో వ్యక్తిగత దూషణలు చేసిన ఎల్బీనగర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. అతడిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. పలువురిని వ్యక్తిగత విషయాలపై దూషించడమే కాకుండా కులాల పేరుతో దూషించిన సంఘటనలపై సరైన ఆధారాలు ఉండడంతో జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డిని సస్పెన్షన్ చేస్తూ టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
చిన్నారెడ్డికి నోటీస్
ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి ఇటీవల వనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఒక సభలో చేసిన పార్టీ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలపై, ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డిపై చేసిన అనుచిత ప్రసంగాలపై మూడు రోజులలో వివరణ ఇవ్వాలని టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆదేశించింది. ఇక ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ సభ్యుడు సంజయ్లకు క్రమశిక్షణ కమిటీ నోటీసు పంపింది. వెంటనే వివరణ ఇవ్వాలని వారిద్దరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదేశించింది.