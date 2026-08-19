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Konda Susmita: రేవంత్‌ రెడ్డిపై సుష్మిత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు.. కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసులు

Telangana Congress Issued Notice To Konda Surekha About Her Daughter Susmita Comments: రేవంత్‌ రెడ్డితోపాటు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డిపై కొండా సుష్మిత తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడంతో ఆమె తల్లి, మంత్రి కొండా సురేఖకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. మూడు రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని క్రమశిక్షణ కమిటీ ఆదేశించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 19, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:13 PM IST
Konda Susmita: రేవంత్‌ రెడ్డిపై సుష్మిత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు.. కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసులు
Image Credit: Telangana Congress Disciplinary Committee

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Susmita: రేవంత్‌ రెడ్డిపై సుష్మిత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు.. కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణా కమిటీ నోటీసులు
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