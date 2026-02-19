TS Congress Meeting: GHMC ఎన్నికలే టార్గెట్.. AICC నేతలతో రేవంత్ రెడ్డి భేటి..

TS Congress Meeting With AICC: కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ పిలుపుతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిర రేవంత్ రెడ్డితో సహా, మంత్రులు, ముఖ్య నేతలు ఢిల్లీకి వెళ్లారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ సారథ్యంలో జరగనున్న సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్, కార్పోరేషన్ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలు సాధించింది. పార్టీ అంతర్గత సమన్వయం, భవిష్యత్ ఎన్నికల కార్యాచరణపై ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. ముఖ్యంగా క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు అవసరమైన దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు, హామీల అమలు, విపక్షాల ఎత్తుగడలను చిత్తు చేసేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై అధిష్టానం పెద్దలు తెలంగాణ నేతలతో చర్చించే అవకాశం ఉంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అత్యధిక మున్సిపాలిటీలు, కార్పోరేషన్లు, వార్డులు కైవసం చేసుకున్న నేపథ్యంలో, ఇదే ఉత్సాహాన్ని కొనసాగిస్తూ త్వరలో జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఎలా సిద్ధం కావాలనే అంశంపై కూడా ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టనున్నారు. ఈ భేటీ అనంతరం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ, కీలక నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ పై కూడా స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
