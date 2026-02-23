Telangana News: ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను కడతేర్చిన భార్య..

Telangana Crime News: గత కొన్ని రోజులుగా ఆడవాళ్లే కసాయి వాళ్లుగా మారి భర్తలను కడతేర్చుతున్న ఘటనలు సమాజంలో రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే భర్త టీవీ సౌండ్ తక్కువ చేయమని అడిగినందుకు భర్తను కత్తితో చంపిన ఘటన మరవక ముందే మరో దారుణం చోటు తెలంగాణలో చోటు చేసుకుంది. అక్రమ సంబంధం కారణంగా వలచిన ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తనే కడతేర్చింది ఓ ఇల్లాలు. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవేళ్లలో నిద్రిస్తున్న భర్తను దిండుతో ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపేసింది. సీఐ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి మండలం పర్వేద గ్రామానికి చెందిన నారగూడం కృష్ణ వయసు 35. జీడిమెట్లకు చెందిన రాజేశ్వరిని 2018లో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. వీళ్లిద్దరు చేవెళ్లలోని చంద్రారెడ్డినగర్లో నివసిస్తూ కూలీ పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఆరు నెలల క్రితం రాజేశ్వరికి శరత్ అనే యువకుడితో ఇన్స్టాలో పరిచయం ఏర్పడింది. అంది లైంగిక సంబంధానికి దారి తీసింది. ఈ విషయమై భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి.
ఈ క్రమంలో కృష్ణను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రియుడు శరత్ తో కలిసి పన్నాగం పన్ని అదును కోసం ఎదురు చూసింది. గురువారం రాత్రి తప్పతాగి ఇంటికి వచ్చిన కృష్ణతో రాజేశ్వరి తీవ్రంగా వాగ్వాదానికి దిగింది. ఈ క్రమంలో అతను పడుకున్నాకా.. ప్రియుడు శరత్ కు కాల్ చేసి ఇంటికి రమ్మంది. ఇద్దరూ కలిసి శరత్ కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి ముఖంపై దిండును అదిమి పెట్టి అతన్ని ఊపిరాడకుండా చేసింది. ఈ క్రమంలో అతను సృహ కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత ప్రియుడితో కలిసి కృష్ణ ఛాతిపై బలంగా కొట్టడంలో అతను దెబ్బకు మృతి చెందాడు.
భర్తను కడతేర్చిన తర్వాత ఏమి తెలియని నంగనాచిలా వ్యవహరించిన రాజేశ్వరి.. శుక్రవారం భర్త నిద్రలోంచి లేవడం లేదంటూ హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్లింది. అయితే అప్పటికే కృష్ణ కన్నుమూసినట్లు డాక్టర్లు సర్టిఫై చేశారు. అయితే కృష్ణ మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన అతని తల్లి అంజమ్మ ఈ విషయమై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆమెను తనదైన రీతిలో విచారించగా.. తానే హత్య చేసినట్టు ఒప్పుకుంది. ఆమె ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా రాజేశ్వరి ప్రియుడు శరత్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులిద్దరిని శనివారం అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించినట్లు సీఐ తెలిపారు.
