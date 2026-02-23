English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana News: ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను కడతేర్చిన భార్య..

Telangana News: ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను కడతేర్చిన భార్య..

Telangana News: సమాజం ఎటు పోతుందో ఎవరికి అర్ధం కావడం లేదు. తుచ్చమైన కామ వాంఛ కోసం భర్తనే కడతేర్చిన ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లాలో సంచలనం రేపుతుంది. జీవితాంతం కట్టిన తాళికి .. ఏడడుగుల బంధానికి  కట్టుబడి ఉంటానన్న బాస .. అడియాసే అయింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 12:32 PM IST

Trending Photos

Guarantee Free Govt Loan: కోలాటరల్ లేకుండానే రూ. 20లక్షల లోన్.. వ్యాపారులకు మోదీ గవర్నమెంట్ బిగ్ ఆఫర్..!!
5
Guarantee Free Govt Loan
Guarantee Free Govt Loan: కోలాటరల్ లేకుండానే రూ. 20లక్షల లోన్.. వ్యాపారులకు మోదీ గవర్నమెంట్ బిగ్ ఆఫర్..!!
Hardik Pandya: ఓ పక్క గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో డేటింగ్.. మరోపక్క ఎక్స్ వైఫ్‌కు కాస్ట్లీ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా..!
5
hardik pandya
Hardik Pandya: ఓ పక్క గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో డేటింగ్.. మరోపక్క ఎక్స్ వైఫ్‌కు కాస్ట్లీ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా..!
Holi 2026: హోలీకి ముందు ఈ పనులు చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంకు లోటుండదు.!..
6
Holi 2026
Holi 2026: హోలీకి ముందు ఈ పనులు చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంకు లోటుండదు.!..
Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
6
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
Telangana News: ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను కడతేర్చిన భార్య..

Telangana Crime News: గత కొన్ని రోజులుగా ఆడవాళ్లే కసాయి వాళ్లుగా మారి భర్తలను కడతేర్చుతున్న ఘటనలు సమాజంలో రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే భర్త టీవీ సౌండ్ తక్కువ  చేయమని అడిగినందుకు భర్తను కత్తితో చంపిన ఘటన మరవక ముందే మరో దారుణం చోటు తెలంగాణలో చోటు చేసుకుంది. అక్రమ సంబంధం కారణంగా వలచిన ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తనే కడతేర్చింది ఓ ఇల్లాలు. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవేళ్లలో నిద్రిస్తున్న భర్తను దిండుతో ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపేసింది. సీఐ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్‌పల్లి మండలం పర్వేద గ్రామానికి చెందిన నారగూడం కృష్ణ వయసు 35.  జీడిమెట్లకు చెందిన రాజేశ్వరిని 2018లో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. వీళ్లిద్దరు  చేవెళ్లలోని చంద్రారెడ్డినగర్‌లో నివసిస్తూ కూలీ పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఆరు నెలల క్రితం రాజేశ్వరికి శరత్‌ అనే యువకుడితో ఇన్‌స్టాలో పరిచయం ఏర్పడింది. అంది లైంగిక సంబంధానికి దారి తీసింది. ఈ విషయమై భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో కృష్ణను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రియుడు శరత్ తో కలిసి పన్నాగం పన్ని అదును కోసం ఎదురు చూసింది. గురువారం రాత్రి తప్పతాగి ఇంటికి వచ్చిన కృష్ణతో రాజేశ్వరి తీవ్రంగా వాగ్వాదానికి దిగింది. ఈ క్రమంలో అతను పడుకున్నాకా.. ప్రియుడు శరత్ కు కాల్ చేసి ఇంటికి రమ్మంది. ఇద్దరూ కలిసి శరత్ కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి ముఖంపై దిండును అదిమి పెట్టి అతన్ని ఊపిరాడకుండా చేసింది. ఈ క్రమంలో అతను సృహ కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత ప్రియుడితో కలిసి కృష్ణ ఛాతిపై బలంగా కొట్టడంలో అతను దెబ్బకు మృతి చెందాడు. 

భర్తను కడతేర్చిన తర్వాత ఏమి తెలియని నంగనాచిలా  వ్యవహరించిన రాజేశ్వరి.. శుక్రవారం భర్త నిద్రలోంచి లేవడం లేదంటూ హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్లింది. అయితే అప్పటికే కృష్ణ కన్నుమూసినట్లు డాక్టర్లు సర్టిఫై చేశారు. అయితే కృష్ణ మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన అతని తల్లి అంజమ్మ ఈ విషయమై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆమెను తనదైన రీతిలో విచారించగా.. తానే హత్య చేసినట్టు ఒప్పుకుంది. ఆమె ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా రాజేశ్వరి ప్రియుడు శరత్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులిద్దరిని శనివారం అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించినట్లు సీఐ తెలిపారు.  

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana newsTelangana crime newsWife Killed Husbandtelangana crimecrime news

Trending News