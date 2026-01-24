Telangana DA Hike: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు అలర్ట్..విధులకు డుమ్మా కొడితే ఉద్యోగం గోవిందా! రూల్స్ మార్చిన సర్కార్!

Telangana DA Hike News: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి అటు నిబంధనల కఠినతరం, ఇటు సంక్షేమ పథకాల ప్రకటనతో కూడిన కీలక అప్డేట్స్ వెలువడ్డాయి. ఒకవైపు విధుల్లో క్రమశిక్షణపై ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతుండగా, మరోవైపు డీఏ పెంపు, బీమా వంటి వరాలను ప్రకటించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 'సివిల్ సర్వీసెస్ రూల్స్'లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక సవరణలు చేసింది. ముఖ్యంగా అనధికారిక గైర్హాజరుపై నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేసింది.
1. కొత్త నిబంధనలు ఇవే (రూల్ 9, రూల్ 25 సవరణ)..
ఎటువంటి ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఏడాది కాలం పాటు విధులకు దూరంగా ఉంటే ఉద్యోగం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఐదేళ్లకు మించి నిరంతరంగా విధులకు గైర్హాజరైతే, వారిని సర్వీస్ నుండి శాశ్వతంగా తొలగిస్తారు. ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోకుండా విదేశాలకు వెళ్లినా కఠిన చర్యలు తప్పవు. ఏదైనా చర్య తీసుకునే ముందు సంబంధిత ఉద్యోగికి 'షోకాజ్ నోటీసు' ఇవ్వడం ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది.
2. సంక్రాంతి కానుకగా డీఏ (DA) పెంపు
ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కరువు భత్యాన్ని పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. డీఏను 30.03% నుండి 33.67% కి సవరిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వంపై ప్రతి నెలా రూ.227 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది.
3. రూ.1.02 కోట్ల ఉచిత ప్రమాద బీమా
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఒక భారీ పథకాన్ని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలోని సుమారు 5.14 లక్షల మంది పర్మినెంట్ ఉద్యోగులందరికీ రూ.1.02 కోట్ల విలువైన ఉచిత ప్రమాద బీమా వర్తిస్తుంది. దీని కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రముఖ బ్యాంకింగ్ సంస్థలతో చర్చలు జరిపింది. ఎటువంటి ప్రీమియం భారం లేకుండానే ఉద్యోగులకు ఈ సౌకర్యం కలగనుంది.
విధుల్లో బాధ్యతారాహిత్యాన్ని ఏమాత్రం సహించబోమని హెచ్చరిస్తూనే, ఉద్యోగుల అవసరాలను తీర్చడంలో ప్రభుత్వం సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తోంది. అనధికార సెలవుల్లో ఉన్న వారు తక్షణమే అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరం ఉంది.
