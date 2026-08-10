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అమెరికా పర్యటనలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి.. ఇంధన విప్లవానికి శ్రీకారం..

Telangana Deputy CM in USA: తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అమెరికాలో పర్యటిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ కాలిఫోర్నియా, బర్కలీలో పునరుత్పాదక ఇంధన లక్ష్యాలపై అక్కడి ప్రతినిధులతో చర్చించారు. ఇండియా ఎనర్జీ, క్లైమేట్ సెంటర్‌ను సింగరేణి సిఎండి జ్యోతి బుద్ధ ప్రకాష్, డిప్యూటీ సీఎం స్పెషల్ సెక్రటరీ కృష్ణ భాస్కర్, సింగరేణి సిజిఎం శ్రీనివాస్ తో కలిసి సందర్శించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:20 AM IST
అమెరికా పర్యటనలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి.. ఇంధన విప్లవానికి శ్రీకారం..
Image Credit: Deputy CM (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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