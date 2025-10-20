Dgp Shivadhar Reddy: షేక్ రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్.. అసలు నిజాలు బైటపెట్టిన డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి..ఏమన్నారంటే..?

dgp shivadhar reddy reacts on rowdy sheeter Riyaz encounter in nizamabad: నిజామాబాద్ జిల్లాలో కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ ను రౌడీ షీటర్ షేక్ రియాజ్ ఈ నెల 17న అత్యంత దారుణంగా హతమార్చాడు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నిందితుడు రియాజ్ పోలీసుల చేతుల్లో ఎన్ కౌంటర్ కు గురయ్యాడు.ఈ ఘటనపై తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి స్పందించారు. రియాజ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో, రూం బయట ఉన్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గన్ లాక్కునేందుకు ప్రయత్నించాడన్నారు.
దీంతో పోలీసులు, రియాజ్ మధ్య పెనుగులాట జరిగిందన్నారు. ఒక వేళ రియాజ్ గన్ ఫైర్ చేసి ఉంటే ప్రజల ప్రాణాలు పోయేవన్నారు. ముఖ్యంగా.. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే ప్రయత్నంలో భాగంగానే నిందితుడు రియాజ్ పై కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
మరోవైపు నిన్న కూడా.. రియాజ్ ని పట్టుకునే క్రమంలో కానిస్టేబుల్ ఆసిఫ్ పై దాడి చేశాడని గుర్తు చేశారు. ఇవాళ మరొక కానిస్టేబుల్ ని గాయపరిచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. బాత్రూం కోసం వెళ్లి తిరిగి వస్తూ రియాజ్ దాడికి తెగబడ్డాడన్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు విధిలేని పరిస్థితుల్లో కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందన్నారు.
చోరీ కేసులో రియాజ్ ను అదుపులోకి తీసుకున్న కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ పై నిందితుడు పబ్లిక్ గా ఇష్టమున్నట్లు కత్తిపోట్లకు పాల్పడ్డాడు. రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో కత్తిపోట్లు జరిగిన ఎవరు కూడా సాయంకు రాలేదు.
విధుల్లో ఉన్న ఎస్సై ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్దామన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఎవరు ముందుకు రాలేదు. ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తు నీచంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటన యావత్ పోలీసుల భద్రతను ప్రశ్నార్థకంగా మార్చేసింది. దీనిపై డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ చాలా సీరియస్ గా స్పందించారు. ప్రజల్ని తమ ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడే.. పోలీసులు రిస్క్ లో ఉంటే.. ఈ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వడంపై పోలీసులే షాక్ అవుతున్నారు.
