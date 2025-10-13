English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dgp Shivadhar reddy: సివిల్ వివాదాల్లో తలదూరిస్తే వేటు తప్పదు.!. పోలీసులకు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి మాస్ వార్నింగ్..

Dgp shivadhar reddy warning to police: సివిల్ వివాదాల్లో పోలీసులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తలదూర్చకూడదని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.  ఈ క్రమంలో అవినీతికి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 13, 2025, 03:33 PM IST
dgp shivadhar reddy serious warning to police: తెలంగాణలో ఇటీవల నూతన డీజీపీగా శివధర్ రెడ్డి బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా కొంత మంది పోలీసులు ఇటీవల సివిల్ వివాదాల్లో తలదూరుస్తున్నట్లు ఫిర్యాదులు ఎక్కువయ్యాయన్నారు. దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.  ముఖ్యంగా చట్టపరంగా, తప్పులు ఎవరు చేసిన అందరు తమకు సమానమే అన్నారు.

ఇక మీదట తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా సివిల్ విషయాల్లో పోలీసులు తలదూర్చకూడదన్నారు. ఒక వేళ ఎక్కడైన.. సివిల్ వివాదాలను పరిష్కరించిన పోలీసు స్టేషన్లు, సంబంధిత అధికారులపై ఏమైన ఫిర్యాదులు వస్తే వెంటనే వేటు పడుతుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ బి. శివధర్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.

హోమ్ గార్డు నుంచి ఐపీఎస్ అధికారి వరకూ ఎవరూ సివిల్ వివాదాల్లో తల దూర్చ వద్దని కోరుతూ రాష్ట్ర పోలీసులనుద్దేశించి రాసిన అంతర్గత లేఖలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. సివిల్ వివాదాలు సివిల్ కోర్టుల పరిధి లోకి వస్తాయన్న సంగతి ప్రతి పోలీసుకూ తెలుసున్నారు. అయినా.. వాటిపై దృష్టి సారించే అధికారులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని తేల్చి చెప్పారు.

పోలీసు యూనిఫామ్, అవినీతి కలిసి ఉండ కూడదన్న డీజీపీ స్పష్టం చేశారు.. అవినీతి, అక్రమాలపై కేసులు నమోదు చేసి న్యాయస్థానం ముందు నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత పోలీసులు మీద ఉందన్నారు.కానీ కొంత మంది మాత్రం తమ యూనీఫామ్ ఉద్యోగానికి చెడ్డపేరు వచ్చేలా ప్రవర్తిస్తున్నారని, వీరి వల్ల మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ పట్ల ప్రజల్లో నమ్మకం పోతుందని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఒక ప్రకటనలలో తెలిపారు.

 

