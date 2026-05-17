/TG EAPCET Results 2026: తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ 2026 ఫలితాలు విడుదల.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

TG EAPCET Results 2026: తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 2026 ఫలితాలు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదలయ్యాయి. జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తరపున తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఫలితాలను ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ యోగిత రాణా, TGCHE చైర్మన్ వి. బాలకిష్టా రెడ్డి తదితరులు ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాల్లో ఉప్పల్కు చెందిన రుషిక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, మూసాపేట్కి చెందిన అన్షుల్ రెండో ర్యాంక్, పులివెందులకి చెందిన ఎం. వంశీధర్ రెడ్డి మూడవ ర్యాంక్ని.. జె. రోషన్ మణిదీప్ రెడ్డి (గుంటూరు) నాలుగవ ర్యాంక్, ఎం. సాయినిఖిత్ (మహబూబ్ నగర్) ఐదో ర్యాంక్ సాధించారు.
ఈఏపీసెట్ అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో నమోదు చేసి ర్యాంకు కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ స్ట్రీములలోని మార్కులు, నార్మలైజ్డ్ స్కోర్లు, ర్యాంక్లు లభ్యమవుతాయి. ఈ సంవత్సరం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ తర్వాత మొదటి 6 రోజుల్లోనే ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి.
అభ్యర్థులు ఫలితాలను ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
1. ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ eapcet.tgche.ac.in ని ఓపెన్ చేయండి.
2. ఆ తర్వాత TG EAPCET 2026 Results లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
3. హాల్ టికెట్ నంబర్, ఇతర వివరాలు ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి.
4. ర్యాంక్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ప్రింట్ తీసుకోండి.
ముఖ్యంగా ర్యాంక్ కార్డులో సబ్జెక్ట్ వారీగా మార్కులు, టోటల్ నార్మలైజ్డ్ స్కోర్, ర్యాంక్ వివరాలు ఉంటాయి. కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ కోసం ఇది అత్యంత ముఖ్యం. తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ 2026 పరీక్షల్లో భాగంగా మే 4, 5 తేదీల్లో అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగాలకు పరీక్షలు జరిగాయి. ఇక మే 9 నుంచి 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి పరీక్షలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కు మొత్తం 2,10,766 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా.. ఇందులో 1,97,241 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాశారు. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగంలో 90,977 మంది విద్యార్థులకుగానూ 84,954 మంది అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్కు పరీక్షలు రాశారు. ఎగ్జామ్ అటెండెన్స్ 93% కంటే ఎక్కువగా నమోదైంది. ఇక ఫలితాల తర్వాత వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
