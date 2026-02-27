Telangana Education Policy 2026: తెలంగాణలో విద్యా రంగాన్ని సమగ్రంగా పునర్వ్యవస్థీకరించాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ తన విస్తృత నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. ఆకునూరి మురళి అధ్యక్షతన పనిచేసిన కమిషన్, ప్రీ-ప్రైమరీ స్థాయి నుంచి పీజీ వరకు ఒక సమగ్ర విద్యా విధాన రూపకల్పనపై పలు కీలక సిఫార్సులు చేసింది. ఈ నివేదికను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికిఅందజేసి, ప్రధాన అంశాలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు.
కమిషన్ పరిశీలనలో రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో పలు లోపాలు బయటపడ్డాయి. పై తరగతుల విద్యార్థుల్లో పునాది నైపుణ్యాల లోపం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు లేని పాఠశాలలు 1,920 వరకు ఉన్నాయని, అనేక పాఠశాలల్లో బహుళ తరగతులను ఒకే ఉపాధ్యాయుడు బోధిస్తున్న పరిస్థితి నెలకొని ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో 86 శాతం బోధనా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయన్న విషయాన్ని కూడా కమిషన్ ప్రస్తావించింది.
విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి కమిషన్ కొన్ని దూరదృష్టి చర్యలను సూచించింది. నర్సరీ నుంచి పీజీ వరకు బోధనను పూర్తిగా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో నిర్వహించాలని.. మొదటి తరగతి నుంచే త్రిభాషా విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ప్రతి విద్యా సముదాయంలో కనీసం 1,500 మంది విద్యార్థులు చదివేలా, రవాణా సౌకర్యంతో కూడిన సమగ్ర క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. అల్పాహారం నుంచి సాయంత్రం స్నాక్స్ వరకు పోషకాహారం అందించాలనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
అలాగే.. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్ మోడల్ను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని కమిషన్ సూచించింది. ప్రతి సంవత్సరం 400 చొప్పున కొత్త పాఠశాలలు ప్రారంభిస్తే 2031 నాటికి 2,000 స్కూల్స్ స్థాపించవచ్చని అంచనా వేసింది. కోచింగ్ సెంటర్లు, హాస్టళ్ల నియంత్రణ కోసం చట్టపరమైన మార్పులు అవసరమని, తప్పుదారి పట్టించే ప్రకటనలపై కట్టడి ఉండాలని పేర్కొంది.
ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయం, ఫార్మసీ ప్రవేశాలకు నిర్వహిస్తున్న ఎప్సెట్ను రద్దు చేసి.. 12వ తరగతి మార్కుల ఆధారంగా ప్రవేశాలు ఇవ్వాలని సిఫార్సు చేసింది. బడ్జెట్లో విద్యకు 18 శాతం కేటాయించాలని, ఎస్సెస్సీ బోర్డును ఇంటర్మీడియట్లో విలీనం చేయాలని సూచించింది. కనీస ఉత్తీర్ణత ప్రమాణాలను పెంచడం ద్వారా నాణ్యతను బలోపేతం చేయాలనే దృష్టితో ఈ నివేదిక రూపొందించింది.
