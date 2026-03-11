Telangana SIR: తెలంగాణలో ‘సర్’ ప్రాసెస్ మొదలు.. ఓటరు ప్రక్షాళనకు నడుం బిగించిన ఈసీ..

Telangana Special Intensive Revision: తెలంగాణలో ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - SIR కు భారత ఎన్నికల సంఘం రెడీ అవుతోంది. వచ్చే నెలలో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. దీంతో SIR పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. బిహార్లో తొలుత ప్రయోగాత్మకంగా ఎస్ఐఆర్ చేపట్టగా రెండో విడతలో 9 రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహించింది. ఇప్పటికే పశ్చిమ బంగాల్, గుజరాత్, ఉత్తర ప్రదేశ్, అస్సామ్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల సమగ్ర ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుట్టింది ఎలక్షన్ చేపట్టింది. ముఖ్యంగా ఇల్లీగల్ బోగస్ ఓట్లు తెలిగించి అర్హులైన వాళ్లకే ఓటు హక్కు ఉండేలా ఈ జాబితా రూపొందుతుంది. దీనిపై ఇప్పటికే పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి అరిచి గగ్గోలు పెడుతున్న సంగతి తెలిసిందే కదా. సర్ ప్రాసెస్ తో తమ రాష్ట్ర ప్రజల ఓట్లను ఈసీ తెలిగిస్తుందని మమత బెనర్జీ ఒకింత రాద్దాంతం చేస్తోంది.
ఇక తెలంగాణలో కూడా సమగ్ర ఓటరు ప్రక్షాళన మొదలు కాబోతుంది. ఏప్రిల్ నెలలో మూడో విడత కింద తెలంగాణతోపాటు మిగిలిన రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత పాలిత ప్రాంతాల్లో చేపట్టేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. నాలుగు నెలల వ్యవధిలో మొత్తం ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓటర్ల పేర్ల నమోదు, తొలగింపులతో సరిపెట్టకుండా ఓటరు జాబితాలను, ఆధారాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం ఈ ప్రక్రియ ప్రత్యేకత.
అనర్హుల పేర్లను తొలగించడంతోపాటు 18 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న నవతరం పేర్లను నమోదు చేసుకునేందుకు దీని ద్వారా అవకాశం కలుగుతుంది. అర్హులను ఎలా నిర్ధారిస్తారు ? పరిశీలనకు వస్తున్న ఎన్నికల సంఘం అధికారులకు ఎటువంటి పత్రాలు చూపించాలి.? రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అటు ఏపీలో, ఇటు తెలంగాణలో ఓటు వుంటే ఎలా ఒకటిని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలన్న విషయంపై ఓటర్లలో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో సెటిలైన తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల ప్రజలతో పాటు ఏపీ వాసులు చాలా మందికి రెండు చోట్లా ఓట్లు ఉన్నాయి. తాజాగా జరగుతున్న సర్ ప్రాసెస్ లో ప్రజలు ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ఎన్నికల సంఘం ఎక్కడ వరుసగా ఆరు నెలలు ఉంటే అక్కడే ఓటు హక్కు ఉండాలనే నిబంధన ఉంది. మొత్తంగా ఈ ప్రాసెస్ మొదలైతే అసలైన అర్హులైన ఓటర్లు మిగలనున్నారు.
