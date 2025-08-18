Heavy Rains: కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలు.. ప్రజలకు విద్యుత్ శాఖ వారి కీలక హెచ్చరిక.. ఏమన్నారంటే..?

Telangana Electricity department issued key guidelines: కొన్నిరోజులుగా రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో భారీగా వానలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలకు జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అసలు ప్రజలు ఇంట్లో నుంచి బైటకు రావడానికి ఆసక్తిని చూపించడంలేదు. మొత్తంగా అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావడంలేదు.
మరోవైపు ఇటీవల కుండ పోత వానల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయిపోయాయి. ఈక్రమంలో ఎక్కడ చూసిన జనాలు వరద నీళ్లతో బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ఈక్రమంలో ఇటీవల హైదరాబాద్ లోని రామంతాపూర్ లో కరెంట్ షాక్ వల్ల జన్మాష్టమి వేడుకల్లోని శోభయాత్రలో ఆరుగురు దుర్మరణం చెందారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు.
ముఖ్యంగా..
1. తడి చేతులతో ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ ఆన్/ఆఫ్ చేయకండని చెప్పారు.
2. ఇళ్లలో తడి నేలపై ఎలక్ట్రిక్ తీగలు, పరికరాలు పడకుండా జాగ్రత్తపడండి.
3.వర్షాకాలంలో ఇంటి వద్ద ఇనుప రాడ్లు, సిమెంట్ రాడ్లు, టిన్ షీట్లు వంటివి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉంచకూడదు.
4. ఎక్కడైనా విద్యుత్ తీగలు తెగి పడివుంటే, వాటిని తాకకుండా.. వెంటనే 1912 నంబర్కి సమాచారం ఇవ్వండి.
5. వర్షంలో తెగి పడిన తీగలు, చెట్లపై పడివున్నా, వాహనాలపై పడివున్నా దగ్గరకు వెళ్లకూడదు.
6. తెగి పడిన తీగలు, పరికరాలు కనిపిస్తే 1912 నంబర్కి సమాచారం ఇవ్వండి.
7. ఇళ్లలో ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు వాడిన తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి.
8. వర్షపు నీటితో నిండిన ప్రదేశాల్లో, పొలాల్లో, రోడ్లలో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ లైన్ల దగ్గర తిరగవద్దు.
9.విద్యుత్ తీగలు, స్తంభాల దగ్గర గుడారాలు, షెడ్లు, టెంట్లు వేశాకూడదు.
10. పిల్లలు ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల దగ్గర ఆడకూడదు.
11. వర్షాకాలంలో ఇంటి లోపలికి వచ్చే కరెంట్ షాక్లను నివారించేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
12. ఇంటిలో ఫ్యూజ్ లైన్లు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకోండి.
13. తడి బట్టలు, తడి చేతులతో విద్యుత్ తీగలు, స్విచ్లను తాకవద్దు.
14. వర్షాకాలంలో మోటార్ వాడకం తగ్గించాలి.
15. విద్యుత్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం టోల్ ఫ్రీ 1912 నంబర్కి కాల్ చేయండి.
