250 Mandals Averae Rain Fall: తెలంగాణలో కీలకమైన గోదావరి పరివాహాక ప్రాంతాల్లో రెండు మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు పడ్టట్టు కనిపించినా.. ప్రాజెక్టులు నిండేంత మాత్రం కురవలేదు. ఇపుడు మళ్లీ పరిస్థితి మొదటికి వచ్చింది. వాన కోసం ఆకాశం వైపు చూస్తున్న రైతులకు వర్షాలు సరిగా లేక దిగాలు పడుతున్నారు. వర్షాలు పడ్డా ఏది పది పదిహేను నిమిషాలు కురిసి ఆగిపోతుంది. దీంతో రైతుల్లో నిరాశ నిసృహలు నెలకొన్నాయి.
రాష్ట్రమంతటా ప్రస్తుతం సగటు వర్షపాతం సాధారణంగానే ఉన్నట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కేవలం 9 శాతమే లోటుంది. 452 మిల్లీ మీటర్లకు గాను 412.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కానీ చాలా మండలాల్లో మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. 250 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం ఉన్నది. 7 మండలాల్లో అయితే వర్షపాత లోటు అత్యంత తీవ్రంగా ఉన్నది.
అత్యధిక కరువు మండలాలు భద్రాద్రి జిల్లాల్లోనే..
భద్రాద్రి జిల్లాలోని 23 మండలాల్లో కేవలం 16 మండలాలు, ఆదిలాబాద్లో 21 మండలాల్లోని 11, మహబూబాబాద్లో 18 మండలాల్లో 14, వరంగల్లో అయితే 13కు 13 మండలాలు, హనుమకొండలో 14కు 14 మండలాలు, జనగామలో 12కు 11, యాదాద్రిలో 17కు 13, మేడ్చల్ లో 15కు 13, జోగుళాంబ గద్వాలలో 13కు 9, ఖమ్మంలో 21 మండలాలకుగానూ 19, నారాయణపేటలో 13కు 8, నల్గొండలో 33కు 17, సూర్యాపేటలో 23కు 15 మండలాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
ఆయా జిల్లాల్లో మొత్తం కరువు పరిస్థితులు తాండవిస్తున్నాయి. కేవలం కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో మాత్రమే అన్ని మండలాల్లోనూ వర్షాలు కవర్ అయ్యాయి. ఆ జిల్లాల్లోని ఏ మండలం కూడా లోట వర్షపాతం లేదు. అయితే, ఆసిఫాబాద్కు ఆనుకుని ఉండే ఆదిలాబాద్లో మాత్రం విభిన్నమైన పరిస్థితులుండడం గమనార్హం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.