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తెలంగాణ DA బిగ్ అప్‌డేట్.. మీ బేసిక్ పేకి నెలకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందో చూసుకున్నారా?.. ఫుల్ చార్ట్ ఇదిగో!

Telangana Employee DA: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం రెండు డీఏలను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ రెండు డీఏలను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసినట్లయితే ప్రతీ ఉద్యోగి బేసిక్ పే ఆధారంగా ఎంత మేర అదనపు లబ్ది చేకూరుతుందో పూర్తి వివరాలతో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 25, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:49 AM IST
తెలంగాణ DA బిగ్ అప్‌డేట్.. మీ బేసిక్ పేకి నెలకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందో చూసుకున్నారా?.. ఫుల్ చార్ట్ ఇదిగో!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ DA బిగ్ అప్‌డేట్.. మీ బేసిక్ పేకి నెలకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందో చూసుకున్నారా?.. ఫుల్ చార్ట్ ఇదిగో!
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