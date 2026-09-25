Telangana Employee DA: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన డీఏ లెక్కలపై సచివాలయ ఉద్యోగ వర్గాలు కీలకమైన సమాచారాన్ని విడుదల చేశాయి. రాష్ట్రంలో నిలిచిపోయిన రెండు విడతల డీఏలను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసినట్లయితే ప్రతీ ఉద్యోగి బేసిక్ పే ఆధారంగా నెలకు ఎంత మేర అదనపు లబ్ది చేకూరుతుందో పూర్తి వివరాలను పొందుపరిచారు. 2024 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి అమలు కావాల్సిన 3.64శాతం డీఏ, 2024 జులై 1 వ తేదీ నుంచి అమలు కావాల్సిన 2.73శాతం డీఏలను కలిపి లెక్కించినట్లయితే.. ఉద్యోగులకు మొత్తం 6.37శాతం డీఏ పెంపు అనేది లభిస్తుంది.
కాగా ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 33.67శాతం డీఏను పొందుతుండగా.. ఇప్పుడు పెండింగ్ లో ఉన్న 2 విడతల డీఏలు అంటే 3.64శాతం, 2.73శాతం కలిపితే మొత్తం 6.73శాతానికి పెరుగుతుంది. ఈ పెంపుతో ఉద్యోగులు క్యుములేటివ్ డీఏను ఏరంగా 40.04శాతానికి చేరుకుంటుంది. ఈ 6.37శాతం వ్యత్యాసం వల్ల ఉద్యోగుల హోదా, వారి బేసిక్ పే బట్టి నెలకు కనిషంగా రూ. 1,211 నుంచి గరిష్టంగా రూ. 10, 324 వరకు నికర వేతనంలో పెంపుదల ఉంటుంది.
అయితే తక్కువ వేతన స్కేలు కలిగిన ఉద్యోగుల లెక్కింపును పరిశీలిస్తే.. రూ. 19,000 బేసిక్ పే కలిగిన ప్రారంభ స్థాయి ఉద్యోగికి ప్రస్తుతం వస్తున్న డీఏ రూ. 6,397 కాగా, కొత్తగా 40.04శాతం డీఏ అమలైతే అది రూ. 7,608కి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆ ఉద్యోగికి నెలకు రూ. 1,211 అదనంగా లభిస్తుంది. అలాగే రూ. 22,240 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి రూ. 1,417, రూ. 25,690 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి రూ. 1,636 చొప్పున వేతనం పెరుగుతుంది. మూల వేతనం రూ. 30,210 ఉన్న ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం వస్తున్న రూ. 10,172 డీఏ స్థానంలో రూ. 12,096 రావడం వల్ల నెలకు రూ. 1,924 ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
మధ్యస్థ వేతన స్కేలు ఉన్న ఉద్యోగుల్లో రూ. 35,720 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి ప్రస్తుతం రూ. 12,027 డీఏ వస్తుండగా.. కొత్త లెక్కింపు ప్రకారం రూ. 14,302 అందుతుంది. అంటే వీరి జీతంలో నెలకు రూ. 2,275 వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. మూల వేతనం రూ. 40,000 ఉన్న ఉద్యోగికి ప్రస్తుతం లభిస్తున్న రూ. 13,468కి బదులుగా రూ. 16,016 డీఏ రూపంలో అందుతుంది. దీనివల్ల నెలకు రూ. 2,548 లబ్ధి చేకూరుతుంది. అదేవిధంగా రూ. 45,960 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి రూ. 2,927, రూ. 51,320 బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగులకు రూ. 3,270 చొప్పున జీతంలో పెంపు నమోదవుతుంది.
ఇక కాస్త సీనియర్ స్థాయి.. అధిక వేతన స్కేలు పొందుతున్న ఉద్యోగుల విషయానికి వస్తే, రూ. 60,480 మూల వేతనం ఉన్నవారికి ప్రస్తుతం రూ. 20,364 డీఏ వస్తుండగా, అది రూ. 24,216కి పెరిగి నెలకు రూ. 3,852 అదనంగా అందుతుంది. రూ. 71,000 బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగులకు రూ. 4,522, రూ. 80,960 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి రూ. 5,157 చొప్పున వ్యత్యాసం రానుంది. మూల వేతనం రూ. 92,050 దాటిన ఉద్యోగులకు పెరిగే డీఏ రూ. 5,864గా ఉండగా, రూ. 1,01,870 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి డీఏ రూపంలో నెలకు రూ. 6,489 అదనపు ప్రయోజనం దక్కుతుంది.
ఉన్నతాధికారులు.. గరిష్ట పే-స్కేల్ పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగులలో రూ. 1,12,510 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి ప్రస్తుతం వస్తున్న రూ. 37,882 డీఏ స్థానంలో రూ. 45,049 లభించి, నెలకు రూ. 7,167 పెరుగుతుంది. రూ. 1,24,150 బేసిక్ పే ఉన్న ఉద్యోగులకు రూ. 7,909, రూ. 1,37,050 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి రూ. 8,730 చొప్పున లబ్ధి చేకూరుతుంది. రూ. 1,51,000 మూల వేతనం పొందే అధికారులకు డీఏ రూపంలో రూ. 9,618 పెరుగుదల ఉండగా, అత్యున్నత స్కేలు అయిన రూ. 1,62,070 బేసిక్ పే కలిగిన వారికి ప్రస్తుతం లభిస్తున్న రూ. 54,569 డీఏ స్థానంలో రూ. 64,893 అందుతుంది. దీనివల్ల వారికి అత్యధికంగా నెలకు రూ. 10,324 నికర వేతన పెరుగుదల లభిస్తుంది.
ఈ గణాంకాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే పెండింగ్ డీఏల విడుదల వల్ల ప్రతీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కుటుంబానికి గణనీయమైన ఆర్థిక ఊరట లభిస్తుందని స్పష్టమవుతోంది. సుదీర్ఘకాలంగా బకాయి ఉన్న ఈ రెండు డీఏలకు సంబంధించిన అధికారిక జీఓలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే విడుదల చేసి, బకాయిలతో సహా చెల్లించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు గట్టిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి.
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