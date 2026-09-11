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తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి ఉచిత బీమా.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం!

Telangana Employees 1Crore Insurance: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది, పెన్షనర్ల సంక్షేమం ఉచిత ప్రమాదం బీమా స్కీమ్ పై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అసెంబ్లీలో కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 11, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:06 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి ఉచిత బీమా.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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