Telangana Employees 1Crore Insurance: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది, పెన్షనర్ల సంక్షేమం ఉచిత ప్రమాదం బీమా స్కీమ్ పై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అసెంబ్లీలో కీలక ప్రకటన చేశారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. శాసనమండలిలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమగ్రంగా సమాధానమిచ్చారు. ఖజానాపై గానీ, ఉద్యోగుల వేతనాలపై గానీ ఒక్క రూపాయి భారం పడకుండా, మానవీయ కోణంలో దేశంలోనే తొలిసారిగా రూ. కోటి దాకా ఉచిత ప్రమాద బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఒక్క రూపాయి ప్రీమియం లేకుండానే బీమా:
ఉద్యోగికి అనుకోకుండా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి మరణిస్తే వారి కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడుతుంది. అటువంటి కుటుంబాలకు జీవితకాల భరోసా కల్పించాలనే ఆలోచనతోనే ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చాం అని ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా బ్యాంకుల ద్వారా జీతాలు చెల్లిస్తున్నందున, బ్యాంకర్లతో చర్చించి వారి వ్యాపార పురోగతికి అనుగుణంగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామని వెల్లడించారు. అందుకోసమే ప్రభుత్వం 16 ప్రముఖ బ్యాంకులతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని, ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ జీవో నంబర్ 77 ను జారీ చేసిందని వివరించారు.
89 క్లెయిమ్ల పరిష్కారం:
ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటికే 89 ఉద్యోగ కుటుంబాలకు ప్రమాద బీమా పరిహారాన్ని అందించినట్లు తెలిపారు. ఇందులో సింగరేణిలో 50, విద్యుత్ శాఖ (SPDCL, NPDCL, TGGENCO) ఉద్యోగులు 15, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ఉద్యోగులు 24 మంది ఉన్నారు.
రూ. 2.20 కోట్ల నుంచి రూ. 3 కోట్ల వరకు ఎయిర్ యాక్సిడెంట్ కవరేజ్:
బ్యాంకులు అందించే శాలరీ, పెన్షన్ అకౌంట్ ప్యాకేజీల ఆధారంగా బీమా ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయని డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు. ప్రమాదవశాత్తు మరణం, శాశ్వత వైకల్యం వంటి సందర్భాల్లో ఉచిత బీమా వర్తిస్తుందన్నారు. అంతేకాకుండా విమాన ప్రమాదంలో మరణిస్తే రూ. 2.20 కోట్ల నుంచి రూ. 3 కోట్ల వరకు కవరేజ్ లభిస్తుందని, సాధారణ ప్రమాద మరణానికి కూడా కొన్ని కేటగిరీల్లో రూ. 1.50 కోట్ల కంటే ఎక్కువ బీమా అందుతుందని స్పష్టం చేశారు.
12.91 లక్షల మందికి ప్రయోజనం:
రాష్ట్రంలో మొత్తం 12,91,046 మంది ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్ల వ్యవస్థకు ఈ పథకం వర్తిస్తుందని వెల్లడించారు. ఇందులో 5,18,293 మంది రెగ్యులర్ ప్రభుత్వ సిబ్బంది (3,58,138 మంది రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు, 29,900 మంది గ్రాంట్-ఇన్-ఎయిడ్, 4,328 మంది యూనివర్సిటీ సిబ్బంది, 8,716 మంది ఇతర సంస్థల సిబ్బంది, 1,17,211 మంది కార్పొరేషన్లు/పిఎస్యూ ఉద్యోగులు) ఉన్నారు. అలాగే 5,00,158 మంది తాత్కాలిక సిబ్బంది (85,255 మంది కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది, 49,396 మంది గ్రామ పంచాయతీ మల్టీ పర్పస్ వర్కర్లు, 1,32,798 మంది అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, 15,762 మంది డైలీ వేజెస్ సిబ్బంది, 2,16,947 మంది గౌరవవేతనం వర్కర్లు) మరియు 2,72,615 మంది పెన్షనర్లు (1,58,540 మంది సర్వీస్ పెన్షనర్లు, 1,10,976 మంది ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లు కేటగిరీ-1, 1,846 మంది కేటగిరీ-2 పెన్షనర్లు, 1,253 మంది ప్రొవిజనల్ పెన్షనర్లు) కవర్ అవుతారని వివరించారు.
ఈ పథకాన్ని తొలుత ఫిబ్రవరి 2024లో సింగరేణి ఉద్యోగులకు, ఆ తర్వాత జూన్ 2024 నుంచి విద్యుత్ శాఖ సిబ్బందికి ప్రారంభించి, ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులతో పాటు అందరికీ వర్తింపజేశామని డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు అన్ని శాఖల అధిపతులకు, కార్యదర్శులకు కూడా స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశామని సభకు వివరించారు.
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