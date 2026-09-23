Telangana Employees PRC: "తెలంగాణ ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..3 డీఏలు ఇస్తే, పీఆర్సీ ఆపేస్తారు": @డీఎన్ఏ విత్ భరత్

Telangana Employees DA PRC: ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు, ప్రభుత్వం ముందున్న సవాళ్లను జీ తెలుగు న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ శ్రీ భరత్ ఏర్పాటు చేసిన 'డీఎన్ఏ విత్ భరత్' డిబేట్లో జేఏసీ కో-చైర్మన్ మధుసూదన్ రెడ్డి సమగ్రంగా వివరించారు. 2023 జూలై 1 నాటి నుంచే పీఆర్సీ అమలులోకి రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, దానికి సంబంధించిన నివేదిక ఇంకా అధికారికంగా ప్రభుత్వానికి చేరకపోవడం వల్ల కొంత గందరగోళం నెలకొందని తెలిపారు. ఈ నివేదికను చీఫ్ సెక్రటరీ లేదా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీకి అధికారికంగా సమర్పిస్తే చర్చలకు సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందని పేర్కొన్నారు.
పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణ పరిమితులను బట్టి పరిశీలిస్తే ఉద్యోగులకు 60% వరకు ఫిట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని 11% నుంచి 15% మధ్య ఫిట్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారంలో ఉందని తెలిపారు. ఈ ఫిట్మెంట్ అంశంపై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సీఎస్, పీఆర్సీ కమిషనర్ మధ్య సంప్రదింపులు నడుస్తున్నాయని చెప్పారు. ఒకవేళ పీఆర్సీ నివేదిక ఆలస్యమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తే, ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తగ్గించుకునేందుకు మూడు డీఏలను మంజూరు చేసే వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్లవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ అమలైతే ఈ డీఏలతో పాటు 5% ఐఆర్ (IR) అందులోనే విలీనమవుతాయని, అయితే తక్షణ సహాయంగా 3 డీఏలు ఇవ్వడం ఎంతో అవసరమని వివరించారు. 2024 జనవరి 1 నుండి కొత్త ఫార్ములా ప్రకారం డీఏ లెక్కింపు శాతంలో మార్పులు వస్తాయని, మూల వేతనం పెరగడం వల్ల కొత్త డీఏ 0.5 శాతం నుండి 6.5 శాతం మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని సాంకేతిక అంశాలను విశ్లేషించారు.
దీంతో పాటు, ఉద్యోగుల బకాయిల కోసం ప్రభుత్వం ప్రతినెలా రూ. 1500 కోట్ల నుండి రూ. 2000 కోట్లు కేటాయించాలని కోరారు. పాత పెన్షన్ విధానం (OPS) పునరుద్ధరణ కోసం కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని, అందులో 2004 రిక్రూట్మెంట్ ఉద్యోగుల సమస్యలను కూడా ప్రాధాన్యతగా పరిశీలించాలని స్పష్టం చేశారు. జీఏడీ (GAD) లో సీఎస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఈ విషయాలన్నింటిపై చర్చించి తగిన నిర్ణయాలు సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.