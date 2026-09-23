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Telangana Employees PRC: "తెలంగాణ ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..3 డీఏలు ఇస్తే, పీఆర్సీ ఆపేస్తారు": @డీఎన్ఏ విత్ భరత్

Telangana Employees DA PRC: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు పెండింగ్‌లో ఉన్న మూడు డీఏలు (DAs) మంజూరు చేయడం సహా వేతన సవరణ కమిషన్ (PRC) నివేదిక అమలుపై నెలకొన్న పరిణామాలపై ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ కో-చైర్మన్ మధుసూదన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పీఆర్సీ నివేదిక పూర్తయ్యే వరకు ఉద్యోగులకు తాత్కాలిక ఉపశమనం అందించేందుకు పెండింగ్ డీఏలను వెంటనే ప్రకటించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 23, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:45 PM IST
Telangana Employees PRC: "తెలంగాణ ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..3 డీఏలు ఇస్తే, పీఆర్సీ ఆపేస్తారు": @డీఎన్ఏ విత్ భరత్
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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